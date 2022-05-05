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灣區染疫月內飆升167% 住院人數上升

編譯組／綜合報導
在新冠病例激增的情況下，灣區新冠住院人數也再次增加。（Getty Images）
在新冠病例激增的情況下，灣區新冠住院人數也再次增加。（Getty Images）

北加灣區4月解除口罩令、查驗疫苗接種證明等防疫措施後，灣區新冠感染人數在同一個月內飆升167%，住院人數也開始回升。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）上周公布的指標，灣區九縣已全數進入高傳染風險級別，代表每縣目前每10萬人中有超過10人確診。

灣區新冠住院人數也開始回升。截至5月2日，灣區的新冠住院病人已從4月15日的217人，增加到330人。加州的新冠住院總人數也從低點949人，增加到目前的1093人。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）說：「我們已進入第五波疫情，我認為這非常值得關切，因為它來得如此之快，與上一波疫情相距的時間太短。」

數據顯示，加州單日新增病例數已上升30%，平均每日出現6200例新病例。目前感染率最高的縣是舊金山和聖他克魯茲縣，截至3日，這兩縣的單日新增病例率為每10萬人中有38人確診，而一個月前，每10萬人中只有三人確診。而且，這個數字可能被低估，因為現在許多民眾都使用居家快篩檢測盒，通常不會主動向當局通報檢測結果。

根據舊金山公布的新數據，舊金山3日的新冠檢測陽性率升至7.9%，是加州平均3.2%的兩倍多，同時超出衛生專家認為可接受的門檻5%。

聖馬刁縣衛生局局長密爾曼（Marc Muelman）說：「儘管現在住院人數不多，但病毒傳播率與我們去年夏季疫情相似。」

聖馬刁縣2日的單日新增病例率為每10萬人中有34.5人確診，檢測陽性率為4.5%。

CDC表示，最新的Omicron變種病毒BA.2.12.1已席捲全美，上周定序比對驗出36.5%的新增病例都是BA.2.12.1造成，一個月來的增加幅度高達924%。柯迪說：「Omicron亞型病毒株的傳染性一個比一個高。」

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）2日表示，在舊金山傳染率這麼高的情況下，為了避免感染，他決定恢復佩戴口罩。瓦賀特表示，鑑於公共病毒檢測服務減少，舊金山無症狀者檢測陽性率說明病例確實激增中；他說，約有三分之一的舊金山居民不知道自己已感染新冠病毒。

瓦賀特推文說：「如果你覺得感染新冠病毒沒什麼大不了，可以選擇在擁擠的餐廳裡拿下口罩；如果希望避免感染，那現在是重新考慮是否要恢復謹慎的時候。」

舊金山 檢測 灣區

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