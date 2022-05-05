戴琪會見華企 業者吐苦水：貨櫃運輸費上漲十幾倍

美國貿易代表戴琪（右二）大使，日前前來洛杉磯，與大洛杉磯企業代表見面，並溝通如何能更進一步的幫助華人企業。左一為前核桃市長蘇王秀蘭，左二為聯邦國會眾議員桑契斯（ Linda Sanchez ）。（蘇王秀蘭提供）

美國貿易代表(U.S. trade representative)戴琪 （Katherine Chi Tai）大使，日前前來洛杉磯 ，與大洛杉磯企業代表見面，並溝通如何能更好，更進一步的幫助華人 企業。

戴琪是美國歷史上第一位擔任貿易代表的有色人種女性；貿易代表是內閣級別官員，擁有大使頭銜。

據了解，聯邦國會眾議員桑契斯（ Linda Sanchez ）在選區重畫後，為了她的新選區的選民，包括礸石吧、核桃、羅蘭岡、哈仙達岡等華人居多的城市，馬不停蹄的走訪商家和不同類型的企業，在得知華人在貿易進出口關稅上需要很大的幫助，特別邀請戴琪到洛杉磯與華人企業家見面

這項見面餐會由前核桃市長蘇王秀蘭負責，當天應邀出席的企業家有：田文華董事長（Spencer Tien)，他的公司專為美國提供軍用制服，警察用品等產品；馮振發（Simon Pang)，皇家商業銀行副總裁；蔡成華董事長，美國華人聯合會，江蘇總商會主席，也是成功的企業家；古紹崙（Allen Ku) 為ADESSO 電子公司董事長；邵泓升（Michael Shao)，洛杉磯最大的廚房設備供應商；許志誠（Paul Hsu) ，Marketing promotion Image Inc. 董事長；吳忠國（ Jimmy Wu) ，洛杉磯極具歷史意義的洒店Millennium Biltmore Hotel 副總裁，也是洛杉磯縣政委員巴格（Katheryn Barger） 的亞裔代表等。

據蘇王秀蘭轉述，戴琪大使細心，耐心的聆聽每一個企業家所處領域的難處。尤其在關稅、進出口貿易、貨物託運、從港口到目的地費用太高等問題，有的企業提到廢物回收出口到中國受到很大衝擊，汽車光圈，輪胎關稅上漲35%，到汽車價格上漲35%，還有貨櫃運輸費用上漲十幾倍，原本只有3000元的託運費用，上漲到1萬3000元的高價。

有些企業家提到高污染的成品美國本土不願意做，法規也很嚴格，無法在國內生產，也只有到其他國家生產。但因為關税增加導致通貨膨脹，而且所有的關税增加最後還是消費者買單。

戴琪大使指出， 美中貿易關係將會保持歐巴馬總統時代一致的方向，只要中美合作，美中貿易關係定能走出一條康莊大道，定有雙贏的機會。但要採決於領導人當下的每一個決定跟策略。 美中貿易合作多年造成美國進出口太依賴中國市場，從這次美中貿易協談的結果，美國學了很多的功課，貿易進出口不能太依賴一個國家，所以美國會繼續採取以多國合作的策略繼續努力。

戴琪強調以往美國貿易代表走向全世界，很少在國內本土走動，所以從現在開始，她會努力爭取機會與國內的企業互動交流，所以這次應國會議員桑契斯的邀請，來洛杉磯與華裔企業家們互動。戴琪感謝蘇王秀蘭的盛情接待，更感謝桑契斯體恤民心，試圖了解企業的需求。

她提到桑契斯以前是她的工作上司，桑契斯的能力很強，為國家和她所服務的城市爭取到很多福利。戴琪恭喜桑契斯選區的居民有這麼一位熱心公益，真正為人民服務的國會議員。

蘇王秀蘭強調，戴琪大使是美國歷史上第一位亞裔聯邦貿易代表，擔綱總統的內閣，如果不是加人一等，絕不會被選上為美國服務。如今親自見了戴大使，感受到她優越的思惟，敏銳的觀察力，對貿易法律的知識跟智慧，全世界貿易未來的方向，宏觀的視野，真是找不到笫二個像她這麼有能力聯邦貿易代表。同時，她保有東方的美德又有西方的先進知識，藉著她對中國文化的了解及思維，相信美中貿易協議將會有更好的另一個天地。