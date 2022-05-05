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洛市長初選臨近 貝斯強化治安 民主黨內歧見深

編譯組／綜合報導
目前民調領先的洛杉磯市長候選人、前聯邦眾議員貝斯（Karen Bass）但她在治安政策與執法方面的立場，越來越到原本支持她的民主黨進步派人士質疑。(NBC)
目前民調領先的洛杉磯市長候選人、前聯邦眾議員貝斯（Karen Bass）但她在治安政策與執法方面的立場，越來越到原本支持她的民主黨進步派人士質疑。(NBC)

隨著6月7日洛杉磯市長初選臨近，目前民調領先的民主黨籍市長候選人貝斯（Karen Bass），卻越來越被民主黨內民主黨進步派(Progressive)人士批評，這顯示民主黨內部，目前對維護治安與加強執法的認知，有了相當嚴重的分歧。

洛杉磯時報報導，貝斯主張增加洛杉磯市警局警力人手，堅決反削減警方預算(Defund the Police)。

貝斯是第37選區民主黨聯邦眾議員，在民調中一路領先，原本也受到進步派的支持。但然這位老牌議員，在治安政策與執法方面的立場，逐漸受到一些民主黨進步派人士批評。甚至貝斯一些長期支持者，也開始公開警告說，她相較溫和的立場，恐使她面臨削弱該市進步派選民的熱情。

在日前的Essential California Newsletter節目上，主持人賈斯汀雷（Justin Ray）探討貝斯在犯罪、執法上的相關政策。

犯罪是洛杉磯主要問題之一，大家都希望減少，目前民調第一的貝斯，希望洛市警局招聘更多員警。她說，身為市長，她將把250名洛市警局警務人員，從辦公桌轉至第一線巡邏。

此外，她將在洛杉磯市警局增加數百名文職僱員，使官員們不用履行文書職責。她還呼籲市警局雇用更多探員和調查員，並強調洛市警局在2020年解決該市半數以上的謀殺案。

貝斯的無家可歸者解決計畫，也包含執法單位的加入，提供協助。當她公布她的無家可歸者營地計畫時，她承諾第一年容納1萬5000人。然而，她的提議還呼籲執法部門，替無家可歸的外展工作人員提供支援。這點也令進步派人士不滿。

貝斯強烈反對削減警方資金。就在佛洛伊德（George Floyd）遭白人警員虐殺後幾周，她在2020年6月告訴華盛頓郵報（Washington Post），要求解除警方資金的集會口號，可能是「有史以來最糟糕的口號之一」她說，「我在電台、電視台、報紙上說過數百次，不支持解除警方資金。」

民主黨 洛杉磯 民調

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