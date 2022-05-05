台積電等台灣科技業、UCI聯手線上徵才

2022台灣企業線上聯合攬才活動，座談會當天流程。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處提供）

隨著畢業季即將到來，中華民國經濟部將於美西時間5月19日(周四)下午5時30分，與爾灣加州大學(UCI)合作舉辦「2022台灣企業線上聯合攬才活動」（2022 Virtual Taiwan Career Talk at L.A.），不少知名跨國企業也參與，希望招攬到優秀人才。

因應疫情影響，經濟部與爾灣加大 合作的聯合徵才活動，參與企業有台積電(＃1 Semiconductor manufacturer)、美光(#3 DRAM Manufacturer)、精材(leading IC packaging manufacturer)、緯創軟體(subsidiary of #5 EMS company-Wistron)及京晨(top 10 surveillance solution provider)等科技製造業公司。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正表示，往年許多參加的面試者不只是美國人，也有許多其他國家的民眾參與其中，其中華人也很踴躍參加。所以一些面試者會較為擔心的語言要求，並不會過於苛刻，實際情況還是應每個公司的個別要求為主。

談到許多人較在意的薪資，劉倫正說，每家公司會根據每個人能力調整，但會與當地相比給出一個較有競爭力的薪資，甚至提供股票給員工等優惠條件。

劉倫正表示，這次徵才活動除了幫科技公司與人才間搭建平台，也為台灣招攬人才。現在台灣提供就業 金卡，只要符合條件的外國人都能申請，而居留權或是簽證等繁瑣問題，都包括在這張就業金卡，讓外國人才在台灣能有足夠時間找到發展方向，申請項目中就包含金融、藝文、教育或是體育等方面的專業領域。

參與這次活動可上網報名:https://bit.ly/3Opckrb，活動連結將於活動前三天以電子郵件寄發。如想暸解更多資訊，可聯絡駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組電郵：[email protected] ，或電話213-380-3644。