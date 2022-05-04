626黃金街道日回歸 民眾重享騎行之樂

騎車民眾停下，瀏覽攤位種類。（記者張庭瑜／攝影）

在疫情 影響下停辦兩年後，「626黃金街道日」(626 Golden Streets Mission-to-Mission) 5月1日盛大回歸，提倡環保無車全民健行。當天不少民眾攜帶腳踏車參加，騎完全程後直呼「好舒服」。

626黃金街道日由「活力聖蓋博 谷」 （Active San Gabriel Valley）主辦，洛杉磯大都會交通局協辦，沿途設立交通管制。活動街道從南巴沙迪那市到聖蓋博市，途經阿罕布拉 市，開闢出一條開放式通道，讓許多民眾可以健行，或以自行車、滑板或慢跑參與其中。

騎腳踏車的民眾舒曼（Ricky Sherman）表示，這次活動是在網路上看到，之前就有參加過活動，所以對於今年活動能重新再次舉辦很雀躍，也很開心能跟大家一起呼吸新鮮空氣，享受陽光。

黃金街道的中心點阿罕布拉市也設立許多攤位，如點心攤、攀岩、，加上沿途的商家、餐廳，讓許多民眾帶著小孩一起度過久違的輕鬆周日下午。

民眾林喬洪（Lin Joy Hom）表示，在看到網路上的相關資訊就來參加，看到大家都能出來走走，加上很多攤位都是為小孩設計，讓整體活動體驗感覺很棒。雖然今年還是有疫情的考量，但看到大家還是很警覺的戴起口罩，並保持適當距離，讓他感覺十分安心。