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迪士尼樂園酒店住客被臭蟲叮咬 10萬元和解

記者張庭瑜／綜合報導
臭蟲又名床蝨，能經常在床墊的接缝發現。（unsplash.com）
臭蟲又名床蝨，能經常在床墊的接缝發現。（unsplash.com）

橙縣安那罕迪士尼樂園酒店向一名女子支付10萬元，解決臭蟲的訴訟，該名女子聲稱在迪士尼酒店停宿期間，被臭蟲叮咬出現嚴重的皮疹。

在訴訟中，埃爾德里奇（Ivy Eldridge）聲稱她在2018年住宿在迪士尼樂園酒店兩晚，期間接觸到臭蟲。臭蟲的叮咬導致身體出現嚴重皮疹，迫使她扔掉衣物及所有可能感染的物品，對她造成身體和精神上的損害。

這起訴訟是由多次為臭蟲個案受害人贏得官司的律師維拉格(Brian Virag)提起。維拉格表示，臭蟲問題在全國和世界各地所有各種等級的酒店都存在，近期在疫情影響下，雖然酒店和其他度假租賃物業的旅行需求激增，但清潔人員短缺，間接加劇這個問題。

據資料顯示，埃爾德里奇並不是第一個在迪士尼樂園酒店聲稱在停宿期間被臭蟲咬傷的遊客。在2016 年時北加州一個家庭也提過訴訟，聲稱他們在入住Disneyland's Grand Californian Hotel and Spa 時被臭蟲咬傷。

維拉格在聲明中補充，臭蟲會導致嚴重的健康問題，導致民眾無法享受假期或家庭聚會的時間，並且如果度假者在不知情下將牠們帶回家，會造新一波的影響。

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