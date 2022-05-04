橙縣台灣傳統周 7社團熱鬧舉辦 實體線上並行

2022年橙縣台灣傳統周系列活動開幕典禮，五位共同召集人：張欣珠（前排左起）、徐湛生、呂耀勳、林翠雲(右三)、黃河芬(右二)，橙僑中心主任蔣翼鵬(中)、駐洛杉磯辦事處觀光組主任施照輝(右一)。（橙僑中心提供）

由加州柑縣台美商會、柑縣台灣同鄉會、橙縣 華人獅子會、橙縣華人商會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會、台灣人公共事務會柑縣分會，以及台美公民協會柑縣分會等七大社團，共同舉辦的2022年橙縣台灣傳統周系列活動，5月1日下午2時在橙縣華僑文教服務中心開幕。活動由五位召集人：僑務諮詢委員呂耀勳、林翠雲、徐湛生及僑務顧問黃河芬、張欣珠共同主持，分別介紹活動內容。

2022年橙縣台灣傳統周系列活動於5月1日在橙縣華僑文教服務中心開幕登場，僑務委員會童振源委員長應邀線上致詞。（橙僑提供）

橙縣台灣傳統周系列活動舉辦日期從5月1日至28日，受疫情影響，系列活動採精簡、實體及線上方式舉行，項目包括開幕典禮、台灣觀光 介紹講座、台灣經點音樂欣賞、台美畫家聯展、醫學講座、箏心禪繞及台灣原住民音樂記實等，透過實體與線上文化交流與各族裔分享台灣豐富精采的文化之美，深化彼此情誼。

2022年橙縣台灣傳統周系列活動於5月1日在橙縣華僑文教服務中心開幕登場，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長應邀線上致詞。（橙僑中心提供）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處黃敏境線上致詞時指出，北美地區僑界於每年5、6月間舉辦台灣傳統周活動，透過音樂、舞蹈、戲劇、美食、傳統技藝等，向主流社會介紹台灣精緻的文化，並共度這個有意義的節慶；台灣傳統周的重要意義就是讓台灣被看見，讓大家看到台灣的真善美。

開幕典禮結束後第一場活動「健康樂活台灣」立刻上場，由駐洛杉磯辦事處觀光組施照輝主任，介紹台灣的好山、好水、好風情，提及這些年台灣開發了許多新景點、新玩法。當天活動透過橙僑中心Webex及臉書直播，有包括洛杉磯、橙縣及聖地牙哥地區僑胞約350人上線參加。