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家庭和事業如何平衡 專家建議借鏡成功女性

本報記者／蒙特利公園市報導
職業婦女如何平衡家庭和事業。（本報記者╱攝影）
職業婦女如何平衡家庭和事業。（本報記者╱攝影）

三藩市灣區花蜜諮詢公司創始人Michele Molitor（米歇爾．莫利托），總結成功女性在工作和家庭之間取得平衡的方式時發現：女性是偉大的照顧者，但如果總是把別人的需求和優先事項放在第一位，隨著時間推移只會導致失敗。她總結的13個平衡方法包括：

1、確定自己的目標，通過工作達到自己的目標，尊重自己。

2、管理好自己的健康，如果你沒有能力去照顧生活中重要的人和事時，那每個人都會輸。

3、清楚表達自己的需求，和親人之間開誠佈公。

4、抽出時間做一些緩解壓力的事，找到一些合適的方法，並定期練習。

5、完全的給予和接受，比如盡你所能對待家人和接納家人，他們都能感受的到。

6、明確你的優先事項，比如你生命中最重要的是什麼，第二重要的是什麼？

7、保證充足的睡眠，睡眠尤其重要，因睡眠不足會產生多種負面影響。

8、瞭解自己的界限，比如你想什麼時候充分工作，或什麼時候想充分和家人在一起。

9、注意你的能量消耗，如果一些人或一些情況總是把你拉到負面的情緒裏，那就果斷遠離。

10、安排好自己的休息，就像孩子需要和朋友瘋玩一樣，找到自己適合的休息方式。

11、與你內心的繆斯共舞，每個人都有自己愛好，可以是繪畫，寫作，園藝，烹飪，編織和跳舞等等，這些愛好會釋放出一連串快樂的化學物質，例如多巴胺和血清素，讓你感覺良好，並在生活中的其他領域產生積極的連鎖反應。

12、尋求幫助，如果你非要把事情一個人做完，那幾乎不可能，如果你願意向周圍的人尋求幫助，那就給了他們機會。

13、放下小事，如果有一天你感覺堆積的事情太多怎麼也做不完，那麼你就需要放下這些小事，專注於解決更重要的事情。

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