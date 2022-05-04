兼顧事業家庭 心理醫師：婚前就要好好思考

受訪者提供。

家庭和事業如何平衡？婚姻心理醫師Joyce指出，這是一個值得在婚前好好思考的問題。

她說：「這需要慎重思考，甚至在結婚前，就要想清楚，為什麼要結婚？不是很多人都應該結婚，也不是所有人都需要結婚，你應該想清楚你為什麼要結婚？首先你應該想清楚不是因為世俗讓你結婚你就結婚。其次在做了結婚這麼一個決定的時候，你就要明白婚前應該做什麼事情，婚姻內你應該做什麼事情，包括結了婚之後，你如何能夠讓自己的婚姻成為一個健康積極的婚姻，讓婚姻成為對雙方都有好處的一個事情，以及你如何做好對家庭的讓步，和犧牲自己的一部分事業」。

Joyce認為，很多婚姻出問題，對雙方的成長都沒有益處，可能有以下原因：有些是本身結婚時想法不成熟，找錯人了，又或者經營不善，好的經營是婚姻中一個重要的方面。不僅是感情，任何事情，包括商業，如果經營不善的話，都是要破產 的。婚姻的解體也存在經營不善的問題，所以怎麼樣去專注的保護婚姻、建設婚姻，是一個很重要的問題。

至於家庭和事業的平衡，Joyce說這個話題跟你是哪國人，生活在哪個國家沒有任何區別，女性面臨的問題都是一樣的。就現在而言，很多男性也能夠理解家庭的重要性，這是個很好的現象，尤其疫情 後，大家都更明白家庭的重要性，懂得生命的短暫和脆弱，所以對於家庭和事業的平衡感受也會更多，這將是個新趨勢。

她認為女性在生活中應該有一些自我安慰和自我諒解，包括自我關心和自我同情，不要認為自己做了媽媽，就要成為一個全方位的超級媽媽（super mom），應該對自己有正確認知，在不同時間段自我調整。

Joyce強調現在就生活在美國的女性而言，選擇性會更大，你願意投入事業或者是投入家庭，都沒有人去非議你，沒有人對女性有偏見，或規定你應該承擔哪一個角色，這也是一種好趨勢；只要你覺得開心，或人生有目的，就是成功的。比如有的女性希望有一個大的家庭，有的女性希望有一個豐富有創意的人生等等，每個人的想法都不一樣，但都值得尊重。