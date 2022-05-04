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家庭和事業如何兼顧 華人媽媽很糾結

本報記者／蒙特利公園市報導
女性要身兼上班族和媽媽的角色，有時不容易兼顧。(受訪者提供)
女性要身兼上班族和媽媽的角色，有時不容易兼顧。(受訪者提供)

生活在洛杉磯的華人媽媽近期在社群媒體有個熱議話題：有很多都市媽媽要把家庭生活安排的井井有條，還需要打理事業，女性應如何平衡家庭與工作，尤其若是單親媽媽，該如何做好這種平衡？

住在蒙特利公園市、兩個孩子的媽媽安女士說，她生大娃前在餐館上班，生完孩子後為增加收入選擇兼職，週一到週五老公上班時，她在家帶娃，週末老公休息時她上班，「沒辦法，就是要平衡，可能相比工作，家庭生活的井井有條更重要。後來生了老二，沒法繼續兼職，只能選擇其他能在家能做的兼職。」

對她來說，照顧好家庭和兩個孩子更重要，是她的主要方向。如果把工作當做主要方向，比如一些職場女性，收入是家庭裏的支撐，那就要偏向工作。有了孩子後要多付出，一分付出，一分收穫。

阿罕布拉市的李女士說，她生了孩子後一直在讀書，並沒有放棄學業，經驗告訴她，一定要抓住任何學習的機會，因為孩子鬧騰是不會停的，要利用一切有效時間去學習，不能夠放棄自己，即使是成為母親，也不能放棄自己原來的身分，「不能忘記我是誰，因為只有自己才是可以依靠的人」。

她說現有三個孩子，平時會帶孩子一起學習，鼓勵孩子多讀書，這樣就能一起學習，反正無論何時，都不要忘記自己是誰。

已退休住在亞凱迪亞市的黃女士說，生了孩子之後，你的工作一定是平平的，也不允許你在挑戰性較強的部門工作。她說當年工作的時候，公司和德國的一個公司合作，要上線一個系統，她是學自動化控制的，非常有優勢，但當時孩子正值高考，就無法參加。

因為公司離家遠，要上班就顧不了孩子，孩子下午5點放學，回家沒有飯吃，她5點半才下班，回到家孩子都餓到不行，她還要再做飯。所以只能找非重要的工作崗位，既能維持工作，也能兼顧孩子。但這樣兩邊都會有損失，因為工作不可能顧及的很好，孩子也會受一些委屈。

她說周圍這種例子很多，一個同事就是因為有了孩子，申請調到了非重要部門，既能維持生計，還能照顧孩子。這樣能撐下來的話，等到孩子考上大學，或到了孩子上學自己能有更多精力的時候，就能全心投入到工作。

對於單親媽媽，她說可能有有收入是比較重要的，因為一旦脫離社會，想要回歸就會比較難，美國有很多可供選擇的托兒所，孩子有人照顧，家長就可以抽出時間工作。

社群媒體 亞凱迪亞 阿罕布拉

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