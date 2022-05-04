我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

洛市今年4月30日前兇殺案122起 15年新高

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
洛杉磯市截至4月底有122起兇殺案， 15年來新高。（本報檔案照）
洛杉磯市截至4月底有122起兇殺案， 15年來新高。（本報檔案照）

洛杉磯市4月份謀殺案再次大幅增加，達到36起。去年同期為21起，前年為24起。洛杉磯市警察局局長摩爾（Michel Moore）說，該市超過五分之一的兇殺案受害者是無家可歸的人。

洛杉磯市警方的最新數據顯示，兇殺案達到15年來的最高紀錄。專家表示，雖然新發布的數據顯示暴力事件急劇升級的情況可能逐漸趨於平穩，但發生頻率仍遠高於幾年前，是2006年以來的最高紀錄。

截至4月30日，洛市總共發生122起兇殺案，比2021年同期多六起，是2006年以來最高紀錄。

洛市警局局長摩爾在接受洛杉磯時報採訪時指出，當局看到許多與幫派聯繫在一起的街頭暴力事件，加上許多現成的和容易取得的手槍和步槍，這也導致兇殺和槍擊事件頻繁發生。

與 2021 年相比，今年僅稍微上升，但兇殺案數量相比於2020年同期增加約40%，其中包括新冠肺炎在美國泛濫前的幾個月。

根據洛市警局數據，截至4月23日的槍擊事件比去年下降2.9%，但比2020年上升近69%。所有類型的暴力犯罪與去年相比增加 7.2%，其中大部分來自襲擊和搶劫，其中許多涉及槍枝。而搶劫案比去年增加 18.5%。入室盜竊增加8%。機動車盜竊比去年增加13.1%，總共增加近40%。

摩爾表示，警方現在的首要工作是試圖平息任何進一步的暴力行為，也將會與社區領袖合作，平息可能引發幫派槍擊事件的糾紛，並增加調查資源識別和逮捕嫌疑人。但他補充，警方需要證人和其他有信息的人的幫助，他們通常不願協助警方。而通常許多受害者及行兇者都是流浪漢，這也讓警方的調查工作更加艱難。

洛杉磯 槍擊 幫派

上一則

檢察官遭職場霸凌獲賠百萬 洛市檢察長富爾選市長後院失火

下一則

對抗BA.4與BA.5亞型 打疫苗最有效

延伸閱讀

世界晚報╱53歲華男 停車場捅傷人 當場被捕

世界晚報╱53歲華男 停車場捅傷人 當場被捕
洛市截至 4 月底122起兇殺案 15年來新高

洛市截至 4 月底122起兇殺案 15年來新高
屋崙美麗湖半年驚傳4起謀殺案 議員關切

屋崙美麗湖半年驚傳4起謀殺案 議員關切
見人戴名表 3嫌跟蹤進商場持槍行搶未遂

見人戴名表 3嫌跟蹤進商場持槍行搶未遂
安置遊民發豪語 卡魯索：若做不到可轟我下台

安置遊民發豪語 卡魯索：若做不到可轟我下台
被害人戴名錶 洛市劫匪緊追不捨 甚至店內開槍行搶

被害人戴名錶 洛市劫匪緊追不捨 甚至店內開槍行搶

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

2022-04-27 19:19
复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

2022-04-27 13:57
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

2022-04-29 02:20

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？