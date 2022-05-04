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槍擊橙縣公園野鴨變本加厲 警加強巡查

記者邵敏／橙縣綜合報導
Elizabeth Wood博士正在檢查一隻鴨子。（濕地和野生動物保護中心）
Elizabeth Wood博士正在檢查一隻鴨子。（濕地和野生動物保護中心）

南加州橙縣的一處公園日前再次發現多隻野鴨死亡，此前該公園曾發生鴨子遭人射殺。調查人員認為，這些野鴨都是被BB槍或彈丸槍擊中致死。當局表示，襲擊者面臨虐待動物控罪。

根據橙縣野生動物康復中心（Orange County wildlife rehabilitation center）數據，上周末柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）TeWinkle公園，發現多隻野鴨因彈丸槍傷而死亡。

自復活節以來，該公園已有多隻鴨子被槍殺。濕地和野生動物保護中心（Wetlands and Wildlife Care Center）報告說，上周五又發現三隻鴨子，它們顯然都是被BB槍或彈丸槍擊中後死亡。上周六，一隻受傷的北京鴨（Pekin duck）被工作人員發現，右翼下方有一顆彈丸，被發現時還活著。

該中心執行主任Debbie McGuire說，目前公園裡已經發現約八隻鴨、鵝受傷，人們擔心接下來那裡可能會有更多的鳥類動物受傷和死亡。醫療主任Elizabeth Wood博士說，「這太可怕了，沒有什麼比這更讓我們不安，這些動物在當地公園受到人們的喜愛。」

目前還不清楚是誰在射擊這些動物，柯斯塔梅沙市警察 Ed Everett 表示，警方正調查這些涉及鴨子和鵝在公園內被槍殺的事件。調查人員認為，野生動物槍擊事件發生在公園關閉後的數小時內。案發後，警方在TeWinkle公園增加巡邏。

槍擊 橙縣 警察

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