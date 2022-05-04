我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

美國南加州南加北京聯誼會換屆 北奧當選會長

洛杉磯訊
美國南加州北京聯誼會周末在榮譽會長張素久家中，舉行2022年換屆選舉大會及會後聚餐。北奧新當選會長， 許承武連任理事長，申玉明當選監事長。（北京聯誼會提供）
美國南加州北京聯誼會周末在榮譽會長張素久家中，舉行2022年換屆選舉大會及會後聚餐。北奧新當選會長， 許承武連任理事長，申玉明當選監事長。（北京聯誼會提供）

美國南加州北京聯誼會周末在榮譽會長張素久家中，舉行2022年換屆選舉大會及會後聚餐。北奧當選新任會長，許承武連任理事長，申玉明當選監事長。

北京聯誼會是近年相當活躍的華人社團，有41名理事，代表近500名會員，每兩年舉行一次換屆改選。選舉以公開推薦、常委會集體討論方式推薦候選人，以無記名投票方式，由全體理事投票選出會長、理事長和監事長。

因故不能參加選舉大會的少數理事，當天採用遠程投票方式， 並於大會當天與現場投票一起公開唱票。結果三位候選人均全票當選。新一届北京聯誼會理事會還包括：常務副會長魏林峰、副會長瀋眾、張莉安、許聰、陳佳、秘書長張莉安、財務長孫曉紅。

選舉結束後，北奧、許承武、申玉明發表感言，榮譽會長張素久做總結發言。

生長在北京，小學、中學和大學都在北京，連插隊都在北京郊區的新會長北奧，在洛杉磯生活40多年，擔任過多個社團的會長工作。北奧表示，南加州北京聯誼會匯集很多北京精英，主要幹部大多數是在洛杉磯多年的華人華僑，會員來自各行各業，包括工程師、醫生、教師、企業家，也有很多作家、演員、歌唱家、節目主持人、詩人、朗誦家、音樂家等。我們的目的是為海外北京人建立大家庭，平日交流信息、互相幫助；週末和節假日組織旅遊、座談、聚會、會餐、演出，讓北京人在美國的生活更加充實精彩。

中國駐洛杉磯總領館副總領事李春林（右二）與北京聯誼會新會長北奧（左二）、理事長許...
中國駐洛杉磯總領館副總領事李春林（右二）與北京聯誼會新會長北奧（左二）、理事長許承武（右一），監事長申玉明（左一）合影。（北京聯誼會提供）

北京 投票 加州

上一則

西柯汶那華協 李惠瓊就職會長 上任典禮隆重

下一則

迪士尼樂園酒店住客被臭蟲叮咬 10萬元和解

延伸閱讀

北京新增51人染疫 今起多處地鐵車站封閉、公車停駛

北京新增51人染疫 今起多處地鐵車站封閉、公車停駛
世界新聞自由日 布林肯：假訊息+網攻 中扭曲台資訊環境

世界新聞自由日 布林肯：假訊息+網攻 中扭曲台資訊環境

對中國懲罰性關稅即將到期 美將斟酌是否延長

對中國懲罰性關稅即將到期 美將斟酌是否延長
北京現場／冷清五一 北京人就怕被「彈窗」

北京現場／冷清五一 北京人就怕被「彈窗」
北京1感染者上3次公廁 引發近40人感染

北京1感染者上3次公廁 引發近40人感染
北京防控再收緊 中小學推遲一周返校 嚴控4類人出京

北京防控再收緊 中小學推遲一周返校 嚴控4類人出京

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

2022-04-27 19:19
复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

2022-04-27 13:57
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

2022-04-29 02:20

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？