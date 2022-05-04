美國南加州南加北京聯誼會換屆 北奧當選會長

美國南加州北京聯誼會周末在榮譽會長張素久家中，舉行2022年換屆選舉大會及會後聚餐。北奧新當選會長， 許承武連任理事長，申玉明當選監事長。（北京聯誼會提供）

美國南加州北京 聯誼會周末在榮譽會長張素久家中，舉行2022年換屆選舉大會及會後聚餐。北奧當選新任會長，許承武連任理事長，申玉明當選監事長。

北京聯誼會是近年相當活躍的華人社團，有41名理事，代表近500名會員，每兩年舉行一次換屆改選。選舉以公開推薦、常委會集體討論方式推薦候選人，以無記名投票 方式，由全體理事投票選出會長、理事長和監事長。

因故不能參加選舉大會的少數理事，當天採用遠程投票方式， 並於大會當天與現場投票一起公開唱票。結果三位候選人均全票當選。新一届北京聯誼會理事會還包括：常務副會長魏林峰、副會長瀋眾、張莉安、許聰、陳佳、秘書長張莉安、財務長孫曉紅。

選舉結束後，北奧、許承武、申玉明發表感言，榮譽會長張素久做總結發言。

生長在北京，小學、中學和大學都在北京，連插隊都在北京郊區的新會長北奧，在洛杉磯生活40多年，擔任過多個社團的會長工作。北奧表示，南加州北京聯誼會匯集很多北京精英，主要幹部大多數是在洛杉磯多年的華人華僑，會員來自各行各業，包括工程師、醫生、教師、企業家，也有很多作家、演員、歌唱家、節目主持人、詩人、朗誦家、音樂家等。我們的目的是為海外北京人建立大家庭，平日交流信息、互相幫助；週末和節假日組織旅遊、座談、聚會、會餐、演出，讓北京人在美國的生活更加充實精彩。