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華美博物館慶祝亞太裔傳統月 5月4日讀亞裔作家童書

洛杉磯訊
華美博物館與華埠圖書館「兒童故事時間」，將慶祝亞太裔傳統月。（主辦單位提供）
華美博物館與華埠圖書館「兒童故事時間」，將慶祝亞太裔傳統月。（主辦單位提供）

為慶祝美國亞太裔傳統月，華美博物館華埠圖書館將於5月4日（周三）下午4時至4時30分舉行「兒童故事時間」，邀請美國亞裔兒童圖書作家詹加琳 (Ruth Chan)講述她的作品：「鄰居，謝謝你」 (Thank You, Neighbor) ，然後是有趣的手工藝製作示範。

詹加琳的「鄰居，謝謝你」，描述一位女孩與愛犬每天散步時，都會向附近的人打招呼，無論傾聽、詢問、幫助，或是簡單一句問候「你好」及「謝謝」— 我們所表達的耐心與善意會令社區充滿著家一般的感覺。這個故事提醒我們放慢腳步，感謝周圍所有的人、地方與事物。

故事結束後，由華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 帶領製作簡單卡片。家長們需預先準備這些工具：大家最喜歡的顏色卡紙，記號筆、蠟筆或彩色鋼筆或鉛筆，請參閱華美博物館網址https://camla.org/upcomingevents/ 下載及列印該活動的模板。

此圖書故事適合四至八歲兒童，並歡迎所有其他年齡的兒童在父母陪同中參與。請通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。博物館其他活動詳情可瀏覽網址：www.camla.org。

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