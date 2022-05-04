我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

加州新里程 「再生能源」產量首次暫時達標

編譯組╱綜合報導
加州上周末達到潔淨能源里程碑，太陽能與風能等再生能源所產生的電力，基本上幾乎與所需電力一樣多。圖為風能發電。(Getty Images)
加州上周末達到潔淨能源里程碑，太陽能與風能等再生能源所產生的電力，基本上幾乎與所需電力一樣多。圖為風能發電。(Getty Images)

加州在上周末，短暫達到清潔能源提供所需足夠電力的里程碑，太陽能與風能等再生能源所產生的電力，基本上幾乎與所需電力一樣多。紀錄發生於4月30日(周六)下午3時之前，當時太陽能發電量飆升，但在下午稍後，電力需求增加開始之前。然而，短暫時間並不能反映加州整體電力情況。

在溫和氣候協助下，加州人在春天大部分時間裡，一直使用可再生能源。根據營運商數據，可再生能源於4月30日下午2時5分首次超過需求，發電量為1萬7636兆瓦，電力需求為1萬7548兆瓦。但這個情只維持約一小時，直至下午5時5分需求超過產能。下午2時40分高峰期，產量超過需求有623兆瓦。

柏克萊加大能源教授凱曼(Daniel Kammen)推文表示，加州可實現100%的再生能源。非常清楚的是，若能減少石化燃料使用與政治慣性，可以於2030年之前、達到每天使用潔淨能源的目標。史丹福大學土木與環境工程教授賈克伯森(Mark Jacobson)指出，風能、水力與太陽能在周六，連續八小時滿足加州80%的電力需求。

不過，專家警示，統計數據不完善，因為忽略住宅屋頂太陽能，另方面，也未考慮電力自生產到使用的傳輸過程、損失多少能量。

管理加州電網的「加州獨立系統系統營運商」(California Independent System Operator)指出，加州可能已接近達到百分之百的里程碑，再生能源超過需求量，但並未完全實現。

春季是電力需求相對低的時期，因為室外溫度適中，對加熱或冷卻需求較少，太陽能發電量高。加州全年仍重度依賴天然氣。「加州能源委員會」(California Energy Commission)最新數據顯示，2020年天然氣能供加州37%能源，超過所有可再生能源33%。太陽能則提供13%電力、風能提供11%電力。

儘管如此，潔淨能源倡議人士仍將周六達到里程碑、視為過去數十年能源轉變的短暫卻令人驚訝的證明。若要實現四年前由當時州長布朗(Gov. Jerry Brown)簽署成為法律的目標，加州必須於2045年前從無碳能源獲得100%電力。加州環境部門主任笛翰(Laura Deehan)表示，在不燃燒化石燃料之前，仍有很長的路要走，不是只發生一整天或整個周末而已，但一定可達到目標。

加州對可再生能源的使用，於過去十年增加三倍，主要是新風能與太陽能計畫。其他可再生能源包括地熱、來自木製品的生物質與來自食物殘渣與動物糞便的沼氣。

儘管核能是一種無碳能源，但並未被包含在電網營運商的可再生能源計算器內。

加州 天然氣 柏克萊加大

上一則

防醫療費飆升 加州實施健保單一付款？紐森未鬆口

下一則

柏克萊加大學生苦於沒房住 有人睡汽車、有人差點棄讀

延伸閱讀

2020加州槍傷死者悼念活動 呼籲立法預防槍支暴力發生

2020加州槍傷死者悼念活動 呼籲立法預防槍支暴力發生
南加油價 短期不會低於5元

南加油價 短期不會低於5元

加州病例上周激增30% 衛生局：若嚴重 恐重頒口罩令

加州病例上周激增30% 衛生局：若嚴重 恐重頒口罩令
新一波感染潮？加州染疫一周激增30% 不排除重頒口罩令

新一波感染潮？加州染疫一周激增30% 不排除重頒口罩令
競選加州主計長 陳仁宜羅蘭岡造勢：守護財務

競選加州主計長 陳仁宜羅蘭岡造勢：守護財務
49人推特別版加州車牌 支持280座州立公園

49人推特別版加州車牌 支持280座州立公園

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

2022-04-27 19:19
复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

2022-04-27 13:57
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

2022-04-29 02:20

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？