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Omicron子變體病毒傳染力更強 正在加州迅速傳播

記者李怡╱舊金山報導
衛生官員表示，Omicron子變體比其前身更具傳染性，可能近期會占新COVID病例的一半。（本報資料圖片）
衛生官員表示，Omicron子變體比其前身更具傳染性，可能近期會占新COVID病例的一半。（本報資料圖片）

一種新的Omicron子變體病毒（稱為 BA.2.12.1）目前正在全加州迅速傳播。衛生官員表示，這一新冠病毒新的變種比其前身更具傳染性，幾天之內就有可能占新冠病毒病例的一半。

目前尚不清楚冠狀病毒子變體（稱為 BA.2.12.1）是否會加速全州新冠病例上升。但據美國疾病控制和預防中心（CDC）估計，變體病毒正在推動紐約地區和美國東北部其他地區的病例激增，已占全部新病例中的近60%。

北加灣區報告的病例激增比加州其他大部分地區更為明顯，但目前尚不清楚原因。截至本周的病例統計，灣區每天每10萬居民中報告大約23例，而整個加州每10萬人中只有14例。

聖他克拉拉縣衛生官員冠迪（Sara Cody）建議，更具傳染性的變種，有可能首先出現在灣區。他說， Omicron 的快速傳播，讓社區免疫力提升，因為有這麼多人被感染，因此在一定程度上可以防止下一個變種，但是這不足以形成完全的免疫防線。

史丹福大學臨床病毒學實驗室負責人平斯基（Benjamin Pinsky ）團隊，在為灣區幾個縣進行冠狀病毒基因組測序，他說，BA.2.12.1變體及其同胞BA.2.12目前占美國基因組序列的10%左右。

灣區 加州 Omicron

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