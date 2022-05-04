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對抗BA.4與BA.5亞型 打疫苗最有效

胡立宗
面對Omicron病株層出不窮的各種亞型，過去曾經感染者，可能會再度染疫。公衛專家建議，可用Paxlovid，重症風險降低90%。（路透）
面對Omicron病株層出不窮的各種亞型，過去曾經感染者，可能會再度染疫。公衛專家建議，可用Paxlovid，重症風險降低90%。（路透）

編譯組╱冠病毒Omicron病株出現BA.4與BA.5亞型，而且過去兩周感染的人數暴增兩倍，引發美國與加州是否面臨新一波威脅的擔憂。不過，加州公衛局統計顯示，全州仍以BA.2案例最多、占88%，BA.2.12.1與BA.2.12占9%。BA.4與BA.5目前個只有一例。

然而，南非目前的趨勢卻讓加州專家非常擔心，因為南非的免疫體系已經算完整，但卻還有如此高的確診人數，代表BA.4與BA.5亞型病毒，很可能再度侵犯已經感染過BA.2等其他Omicron病株的人。雖然BA.4與BA.5的重症率不是特別高，但感染力明顯增強，特別是而且從未感染過新冠、或是從未接種疫苗的人，萬一感染BA.4與BA.5將極為危險。

洛杉磯加大公衛學院的學者金－法利（Robert Kim-Farley）指出，BA.4與BA.5亞型的出現只說明一件事，Omicron病株的生命力極強，而且還在持續演化，但公衛學家最不希望看見的是Omicron病株，演變出能夠突破所有免疫措施的亞型。

舊金山加大的傳染病學者陳子平（Peter Chin-Hong）也說，新冠病毒就像是一齣永遠不會結束的挑戰，每當大家覺得可以喘口氣了，就會出現新的病株或亞型，加州算是過了BA.2.12.1這關，但是BA.4與BA.5就像晴天霹靂，沒有人知道現有防疫關卡擋不擋得住。

因此，不管是公衛學者，還是洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）的建議都一樣，沒接種的趕快接種，已經接種的打加強針，室內場合配戴口罩，或服用降低重症風險的Paxlovid，不感染就沒有重症風險。

費若還說，新冠病毒的變異越來越快，剛出現時隔幾個月才會出現新的病株，但現在沒幾周就會出現新的亞型，而且傳染力越來越強。

加州 Omicron 洛杉磯加大

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