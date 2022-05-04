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世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

亞馬遜擴大南加投資 預計增聘2500人

編譯組╱綜合報導
亞馬遜位在聖塔蒙尼加的園區預想圖。（世邦魏理仕CBRE）
亞馬遜位在聖塔蒙尼加的園區預想圖。（世邦魏理仕CBRE）

電子商務巨頭亞瑪遜（Amazon）上周發表財報時雖然坦承，因為增聘太多導致首度出現虧損，並且面臨各地分店要求組工會的聲浪，5月3日卻仍宣布擴大在南加州的業務，在聖塔蒙尼卡、爾灣、聖地牙哥，增租43萬9000平方呎辦公空間，還將陸續增聘2500人，幾乎全部都是加州當地人，讓白領工作機會增加不少。

新增的基地，將使亞馬遜在南加的使用面積達到150萬平方呎，新增幅度達到40%。亞馬遜負責全球經濟發展的副總裁Holly Sullivan指出，南加新增的2500個職缺，包括零售、營運、遊戲與網路服務等領域，明確的工作項目則為雲端基礎開發師、Alexa使用體驗設計師 ，與先進遊戲設計師與。亞馬遜去年在南加已經設有15個據點，增聘1萬7000人，使加州整體員工數達到17萬人。

三處辦公區將在明年中陸續啟用，新人將分三年招聘。其中最大的聖塔蒙尼加園區占地20萬平方呎，聘用人數為1000人，靠近知名海灘景點，附近已有Amazon Studios、Oracle與Naughty Dog進駐。

爾灣園區占地11萬6000平方呎，位於Spectrum Terrace，今年底啟用，新增800人。聖地牙哥園區占地12萬3000平方呎，位於University Town Center，預計2023年初啟用，讓當地員工由1000名，再增700人。

亞馬遜在爾灣的園區。（亞馬遜）
亞馬遜在爾灣的園區。（亞馬遜）
亞馬遜在聖地牙哥的園區。（亞馬遜）
亞馬遜在聖地牙哥的園區。（亞馬遜）

南加 加州 亞馬遜

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