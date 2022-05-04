新冠患者長期後遺症 打疫苗後症狀改善又復發

長期新冠患者非常需要有效治療，可是必先得知長期新冠背後生物機制。(美聯社)

長期新冠 (Long COVID) 患者，現年25歲的拉希德 (Ibrahim Rashid)是芝加哥大學研究生。新冠疫苗 推出時，他大喜過望，立刻前往接種疫苗。接種之後，干擾他的長期新冠症狀如胸痛、極度疲乏、腦霧 (brain fog)，似乎全部消失。

然而大約過了一個月，所有這些長期新冠症狀全都回來，另外他感到身體失衡，身體對疫苗反應讓他震驚不已。

當疫苗加強針來臨時，拉希德對是否打第三劑感到遲疑，不過他還是咬緊牙關，打了加強針。打完第三劑疫苗後，他發現身體沒有太大反應，隨後症狀改善一陣子，可是又再度復發。目前拉希德的健康已大有改善，且完成他研究所學位。經過這些考驗後，拉希德說，他還是相信疫苗。

針對類似拉希德這種對疫苗反應的新冠患者，耶魯大學醫學 院展開一項全國性研究計畫。研究中使用最先進的免疫調查技術，了解每一個參與研究計畫人員接種疫苗後的體內細胞反應。

全國規模最大的草根性新冠患者組織「生還者團隊」(Survivor Corps) 創辦人比倫特 (Diana Berrent) 表示，新冠患者的反應提供線索，讓人們了解長期新冠背後的生物機制。長期新冠患者生活在一片醫學荒漠中，無法得知病情如何發生演變，非常需要有效治療，可是找到有效治療法之前，必先得知長期新冠背後生物機制。

耶魯團隊先從長期新冠患者體內取出血液與唾液樣本。患者接種疫苗後，經過6至12周，研究團隊再從同一患者體內取出血液與唾液樣本，與接種疫苗前取得樣本相對比較。耶魯免疫學教授，調查團隊首席研究員岩崎 (Akiko Iwasaki) 表示，調查結果尚未出爐，然而一般認為，問題原因可能出在複雜免疫途徑所產生的影響。她說，接種疫苗前後，患者體內血液將出現不同成分。

耶魯醫學院主要調查未接種疫苗者感染新冠的病情演變。一般認為，目前疫苗可防止長期新冠，可是截至目前為止，尚未有人調查疫苗對長期新冠患者的影響。

種種跡象顯示，長期新冠可能是感染到某種強韌且隱密的新冠病毒所造成的。耶魯團隊目前尚未發現到這種隱密性病毒。然而團隊科學家指出，跡象顯示，長期新冠患者血液中，抵抗感染干擾素出現不同程度變化。

舊金山加大免疫學專家佩魯索醫師 (Dr. Michael Peluso) 說，許多臨床醫療資訊顯示，新冠患者接種疫苗後，健康情況大為改善。因此長期新冠肇因，可能是患者初次感染新冠時，體內免疫反應出現問題。