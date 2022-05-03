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洛縣91號公路車禍2死 18歲華女才獲醫學院錄取卻斷魂

洛杉磯訊
洛杉磯縣康普頓附近的91號高速公路上，發生交通事故，造成兩人死亡，肇事者逃逸。（示意圖，加州公路巡警局官網）
洛杉磯縣康普頓附近的91號高速公路上，發生交通事故，造成兩人死亡，肇事者逃逸。（示意圖，加州公路巡警局官網）

加州公路巡警局稱，4月30日（周六）近中午12時40分左右，在洛杉磯縣康普頓（Compton）附近的91號高速公路上，發生交通事故，造成兩人死亡，肇事者逃逸。兩名死者中，一人為來自艾爾蒙地市（El Monte）的華裔居民Jadelynn Kwok。

據悉，加州公路巡警最初據報稱，這場致命車禍似乎是街頭賽車的結果，但後來又收回這項說法。調查稱，一輛本田（Honda）的駕駛撞到一輛2000年豐田4Runner的左側，導致豐田撞到高速公路右肩的一根桿子。

據法醫報告，豐田4Runner的死者是來自杭廷頓灘市的24歲駕駛Michael Fiorillo，和來自艾爾蒙地的18歲乘客Jadelynn Kwok，兩人都當場死亡。

據社交媒體顯示，18歲的Jadelynn Kwok去年剛從高中畢業，並在臉書上高興曬出她被洛杉磯的Charles R. Drew University of Medicine and Science醫學院的錄取信。

本田駕駛在Acacia街以西的91號高速公路上向西逃逸。加州公路巡警局呼籲知情者撥打(424) 551-4000聯繫調查官A. Phillipson，或公共信息官 Angelia Gonzales。

加州 豐田 本田

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