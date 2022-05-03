見人戴名表 3嫌跟蹤進商場持槍行搶未遂

4 月 10 日下午 ，兩名嫌疑男子從洛市Melrose District附近一條小巷中走出。(監控截屏)

警方日前宣布逮捕一名 22 歲的男子，該男子在洛杉磯 市梅爾羅斯區（Melrose District）夥同另兩名嫌疑人持槍企圖行搶。案發時，被害人戴著一塊名貴的手表，嫌疑人跟蹤男子進入商場，當場開了六槍，所幸沒有人員傷亡。

影音來源：LAPD／記者邵敏後製

據洛杉磯市警察 局（LAPD）稱，被害人於 4 月 10 日下午 6 時左右，離開位於梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）的一家服裝店，當時他注意到兩名可疑男子從附近的一條小巷中走出。

被害人手上當時戴著一只昂貴的手表，並認為這兩名嫌疑男子一直不懷好意地盯著他，就迅速跑回服裝店內。沒想到兩名嫌疑人追著被害人進入商店，並當場開了六槍，所幸沒有人被擊中，之後他們躲進第三名嫌疑人駕駛的車輛逃離現場。警方表示嫌疑人企圖行搶。

被害人戴著一塊名貴的手表，嫌疑人跟蹤男子進入服裝店，當場開了六槍。(監控截屏)

4 月 18 日，警方找到 22 歲的洛市居民 Jamario Kevin Ray，並搜查他的住所。Ray因涉嫌使用致命武器襲擊被逮捕，該男子同時違反假釋令，現已被關押，不得保釋。

槍擊 案第二名嫌疑人為 20 多歲的男子，身高約六呎，體重在 170 至 190 磅之間，身穿深藍色連帽運動衫、灰色褲子和黑色鞋子。沒有第三名嫌疑人的體貌特徵描述。

任何有槍擊事件信息的人，都可以致電 213-486-6840 聯繫 LAPD 探員 Alonzo 和 Mrakich，非工作時間或週末可致電 877-527-3247，匿名提示可撥打滅罪熱線 800-222-8477， 或在 lacrimestoppers.org 在線提交。