安置遊民發豪語 卡魯索：若做不到可轟我下台

洛市市長候選人卡魯索（右）表示，願在上任第一年，新建低價住宅解決洛市遊民問題。圖為先前他與社區領袖勘查遊民巷的畫面。（ABC）

但正競選洛杉磯市長的地產業鉅子卡魯索（Rick Caruso），近日接受ABC電視專訪時開出競選支票 ，他誇下海口，上任後會先安排好3萬床臨時安置中心床位，並在一年內，新建造價每戶只要20萬元的合宜住宅，安置遊民 巷(Skid Row)的人們，他承諾，「如果做不到，可把他轟出市長辦公室」。

洛市大型地標性開發案The Grove、The Americana at Brand與Palisades Village，背後都有地產業鉅子卡魯索（Rick Caruso）的身影。卡魯索日前與社區領袖考察過遊民巷，他在專訪中描述，「遊民巷是不人道的地獄，那種氣味、環境，卻要人住在其中，因此市府領袖長年來不肯面對、解決遊民問題，簡直是犯罪，官員應該負起責任」。

卡魯索接著說，沒有人比他知道怎麼蓋房子，而且洛市的閒置空地很多，因此上任後，他就會規畫出至少3萬床的臨時安置中心，然後用一戶20萬元的造價，而非大家以為的80萬元，新建合宜宅，讓無家可歸者能夠安身立命。他還發下豪語，如果辦不到，民眾大可把他轟出下台。

63歲的卡魯索，專長並非設立臨時安置中心或是永久社福住宅，但他主張，如果誘因夠大，私人營造商就會願意配合市府，用前所未見的方式與速度，讓遊民巷變身為乾淨明亮的所在。他強調現有條件都能符合需求，他與營造商談過，市區的空地也夠，只要有明亮、乾淨的床與食物，遊民沒有道理不離開街頭。

卡魯索強調，在他任期內，洛市街頭不會到處都是遊民的棚區，市容也可以恢復乾淨，店家可以安心做生活，小孩也能獲得好的教育。他說，他支持州長紐森 的CARE法院構想，因為這能讓患有精神疾病與藥酒成癮的遊民，獲得一個重新開始的機會，而不是以關關放放的惡性循環讓遊民問題一再惡化，「市民需要願意執法的市長」。