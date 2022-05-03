洛城新語╱洛縣警長維拉紐瓦的「平衡木」

按法律，美國絕大多數地區的縣警局長都是由民選產生，這註定將摻雜相當多的政治角鬥。而這一擁有執法行動權力的職位一旦鬥起來，恐怕比其他許多競選都要精彩。

洛杉磯 縣警局(LASD)局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）槓上媒體，指出洛杉磯時報資深記者Alene Tchekmedyian參與不當竊取公務文件，擅自報導不利於他的負面新聞。而縣警局是否真正對她展開刑事調查，維拉紐瓦嘗試用文字繞開，但仍激起熱議。

在上周直播記者會上被問到該問題時，他說目前是該「行為」（act）正在被調查，而行為牽扯的幾方，是調查的對象（subject to investigation）。正當輿論驚訝於他竟敢如此公然調查媒體記者，是否有違憲法第一修正案時，很快縣警局在推特上表示，洛時記者並非嫌犯，「我們沒有興趣進行，也沒有在進行，針對任何記者的刑事調查」。

由於憲法保護，媒體業在美國社會如「無冕王」，因此民選官員是很少會主動招惹媒體不快。上一個這樣做的人，大概還是前總統川普。而在洛縣 這樣一個左派占絕對優勢的區域，惹惱當地第一大左媒，必然是吃力不討好的事。

因此最近一周的洛杉磯時報也不吝火力，多篇標題諸如「為什麼警長維拉紐瓦在洛縣可凌駕於法律之上」、「洛杉磯民主黨 2018年背書維拉紐瓦是嚴重失敗」、「維拉紐瓦比川普還川普的一周」的文章頻發，幾乎將其描述得如極右分子。

且不說維拉紐瓦究竟政治立場如何，也不至於笨到無端做出槓上洛時這樣的行為。事實上此舉更像是為打擊政敵。在對洛時記者的控訴時，他自然沒有忘記拉上費拉（Eli Vera）、亨斯麥（Max Huntsman），稱三人沆瀣一氣。前者是有意角逐洛縣警長的前指揮官，剛計畫加入選戰時就遭撤職；後者是洛縣督察長，早先就曾調查維拉紐瓦稱其違法。維拉紐瓦用警務資源來打擊政敵早有傳聞，據悉他調用警局內的廉政調查組來進行政治調查，如同其私人「秘密警察」。

除了打擊政敵以外，槓上洛時當然還為籠絡右派選民。民主黨籍的維拉紐瓦必須是左右逢源的「端水大師」。只不過在使用一系列民主黨進步派的說法當選後，起初還一度進行了一系列左派改革。但很快需要面對警局內部相對保守的警員勢力，他又做出了一系列保守舉措，包括對黑人的命也是命活動不屑甚至強硬措施，連署簽名罷免進步派洛縣檢察長賈斯康，不強制要求警員施打疫苗，甚至批評洛市警局強制打疫苗的規定等，讓當初支持他的左派選民失望。

在3月的一次媒體訪談中，他仍強調自己是民主黨人，認為民主黨的「帳篷」應該非常大，形容自己是JFK甘迺迪和FDR羅斯福那樣的民主黨人。如此一個以進步派口號上台的警長，如今因其保守派的措施，而遭原本的支持者反對，最近的民調也顯示民眾對他的好感度非常兩極化。接下來的連任選舉中，這位「端水大師」究竟會左右逢源還是兩邊不討好呢？