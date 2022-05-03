財政部副部長 會面亞裔商家

全美亞裔總商會( 會長董繼玲（前排右三）和亞洲商業協會 (ABA)，2日邀請財政部副部長Wally Adeyemo（前排左三），和洛杉磯亞裔商業領袖舉辦圓桌會議。（記者張宏／攝影）

全美亞裔 總商會(Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce and Entrepreneurship，簡稱National ACE）和亞洲商業協會 (ABA)，2日邀請財政部 副部長Wally Adeyemo，在蒙特利公園市舉辦亞裔商業領袖圓桌會議，有來自餐飲、時尚、物流、保險等各行業代表參加。

Wally Adeyemo、全美亞裔總商會會長董繼玲，和十多名來自各領域的亞裔商家同聚一堂。Wally Adeyemo詢問商家們在疫情 期間和現階段面臨的困難，華人商家李立華（Jennifer Li）表示，她所在行業受益於疫情，成長和需求都很大，但是礙於人力、供應和物流等問題導致即使訂單來了，也無法完成，他們最近就因此損失一筆400萬元訂單。目前尤其在供應方面，不僅原料一路從上漲35%到上漲90%，且雇人很難，進口的成本也越來越高。

對此，Wally Adeyemo表示，目前要改變這一現狀還需要時間，畢竟世界各國在慢慢走出疫情。長遠來看，成本上漲和供應問題會隨各國開放得到緩解。