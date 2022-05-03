反聖嬰持續 南加今夏高溫乾燥

今年反聖嬰現象將影響全美各地整個夏季甚至至秋季。（NOAA）

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）近期發布的最新展望顯示，「反聖嬰現象」（La Niña，或稱聖妞）氣候模式有望持續整個夏季，59%可能性會持續至8月，甚至有50%至55%機會持續至秋季。

KTLA電視台報導，包括洛杉磯在內，南加州 民眾恐將度過一個高溫 、乾燥的夏天。

反聖嬰現象，與和其對應的聖嬰現象（El Niño），是以太平洋溫度為特性，對陸地上的天氣型態卻有重大影響。

反聖嬰現象出現時，通常會給美國南部地區帶來乾燥高溫，北部地區更多雨量。換句話說，今年夏天西部大部分地區，乾燥情況可能惡化，唯一例外的是亞利桑納州南部，那裡可能會有一個活躍的季風季節。

NOAA還預測，今年夏天，佛羅里達州和俄亥俄河谷（Ohio Valley）周邊地區，包括印第安納、肯塔基、俄亥俄、維吉尼亞 、西維吉尼亞與賓州等，這些州降雨量將高於平均水平。反聖嬰現象，也會使南部的冬季較暖，北部較冷。

NOAA同時預測，今夏可能是個炎熱的夏季，三個月展望顯示，除五大湖地區外，其他各州天氣都偏暖。其中西部地區，包括猶他、科羅拉多、新墨西哥和亞利桑那州溫度最高。