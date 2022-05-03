水源地密德湖見底 棄屍鐵桶現蹤

賭城和南加州最重要的民生用水來源密德湖，由於水位大降，湖底出現了裝著40年前棄屍的鐵桶。(KLAS)

美西嚴重乾旱出現意想不到的副作用，過去埋在深深湖底的秘密，再也藏不住了。內華達州降至水位新低的密德湖（Lake Mead），1日發現一個裝有人類遺骸的鐵桶。初步調查顯示，該人可能於40年前被害後，遭遺棄於湖中。

官員表示，拉斯維加斯大都會 警局（Las Vegas Metro Police）擔心，他們恐怕會在湖底找到更多人類遺骸。密德湖是賭城和南加州 最重要的民生用水來源，這個水源地發現棄屍，多少會令人心裡發毛。

位於拉斯維加斯附近的密德湖，是全美最大的人造水庫，然因美國西部歷史性乾旱，水位降至歷史新低。根據拉斯維加斯KLAS-TV報導，1日在水庫底泥漿下，發現一個裝有骨骼遺骸的桶。根據在桶中發現的個人物品，相關單位認為它應該自1980年代以來便已存在。

密德湖水位大降，圖為Hemenway Harbor 5月2日乾枯的景象，當局說，這麼低的水位是多年來僅見。 (KLAS)

拉斯維加斯大都會警局官員斯賓賽（Ray Spencer）表示，此人可能在40年前的某一天下午3時左右遭殺害。但他並未提供該名死者身分、遺體如何進入密德湖底。「這需要大量的工作」，斯賓賽談到如何識別該人身份時表示，「我想隨著水位持續下降，我們有可能找到更多遺骸。」

密德湖是加州、亞利桑那、內華達和墨西哥等州2500萬人和數百萬畝農田的生命線，然在不斷破紀錄的高溫，融化的雪水量降低情況下，該湖陷入危機。湖面上油礦藏形成的「浴缸環」（bathtub ring）愈來愈大，後退的湖岸線上方，超過150呎的岩石沙漠斜坡愈發顯著。

「我想任何人都能理解，可能有更多的屍體被遺棄於密德湖中，但問題是我們如何能找回他們？」斯賓賽說。

克拉克縣（Clark County）驗屍官辦公室表示，目前無法對調查發表評論，警方稱，他們將與包括拉斯維加斯內華達大學在內的專家合作，幫助識別遺體身分。

不僅如此，上個月，水位新低的密德湖，還露出一個1971年以來從未見過的原始水閥。內華達州南部水局說，由於水位過低，該閥門無法再抽水。

水利局在網站說，「科羅拉多河流域正歷經有史以來最嚴重乾旱。自2000年以來，流域的降雪和逕流遠低於正常水平。這些情況導致主要流域系統的水庫水位顯著下降，包括密德湖和上游的鮑爾胡（Lake Powell）。」

日益嚴重乾旱，各水區不得不採取限水措施。約600萬加州人需將用水量減少35%。南加 州大都會水局總經理哈格哈利爾（Adel Hagekhalil）說，「此一數字大概是每人每天約80加侖左右。我們需儘可能保護一切。」