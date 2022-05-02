中低收入戶 太陽能板免費裝

工人正在幫符合條件的家庭安裝太陽能板。（ABC7截圖 ）

居家安裝太陽能板後，電費明顯下降，非營利組織「GRID 再生能源公司」（GRID Alternatives）表示， 免費幫助符合條件的中低收入 家庭，安裝太陽能電力系統。

根據加州 能源委員會（California Energy Commission）在 2021 年表決通過的法令， 要求新的商業大樓和高樓層住宅都必須加裝太陽能板和儲電電池，此法令預計在2023年1月1日生效。

對於美國的大多數房主來說，太陽能板大約需要八年才能回收投資 成本， 對於許多低收入家庭可能連最初的投資成本都難以負擔。 GRID 再生能源公司外部事務經理霍姆（Danny Hom）表示，對於一個工薪家庭來說，這筆錢對他們來說不僅僅是一筆電費，也會是他們的退休儲蓄、一輛更好的汽車、一箱油、大學學費、或是未來他們生活所需的急用費。

馬德里加爾（Maria Madrigal）為帕科伊瑪/太陽谷（Pacoima/Sun Valley ）地區首批利用國家資助計劃的客戶之一。她表示通過利用 GRID 計劃，她的電費帳單從 700 多元降到幾乎不敢相信的新低水平14元。

在幫助洛杉磯縣、橙縣和范杜拉縣的 2000 多個低收入家庭之後，GRID仍努力向有資格的居民宣傳。 目前來說，在這些家庭，安裝太陽能板最困難的部分，是讓客戶相信安裝、電池板和維護都是免費的。

霍姆表示，希望改善社區的生活品質，以便居住在這裡的人們能夠過上最好和最健康的生活。

總部在北加州奧克蘭的GRID 洛杉磯區執行董事克里斯蒂（Ashley Christy）則表示，我們應該要有解決方案來幫助人們留在家中，走向未來享受生活， 而不是讓人們持續承擔這些高額帳單。

GRID 的「全民能源計劃」為特定州和地區的中低收入家庭提供太陽能。 該公司使用州和其他政府資金為符合資格的房主提供太陽能係統，因此需要驗證申請人的收入、住家位置以及其他因素，以確定資格。 意者或通過電話 866-921-4696 聯繫 GRID 客戶服務團隊；如想了解自己是否符合資格，可上網址https://www.gridsolar.org/查閱。