我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

中低收入戶 太陽能板免費裝

記者張庭瑜／洛杉磯報導
工人正在幫符合條件的家庭安裝太陽能板。（ABC7截圖 ）
工人正在幫符合條件的家庭安裝太陽能板。（ABC7截圖 ）

居家安裝太陽能板後，電費明顯下降，非營利組織「GRID 再生能源公司」（GRID Alternatives）表示， 免費幫助符合條件的中低收入家庭，安裝太陽能電力系統。

根據加州能源委員會（California Energy Commission）在 2021 年表決通過的法令， 要求新的商業大樓和高樓層住宅都必須加裝太陽能板和儲電電池，此法令預計在2023年1月1日生效。

對於美國的大多數房主來說，太陽能板大約需要八年才能回收投資成本， 對於許多低收入家庭可能連最初的投資成本都難以負擔。 GRID 再生能源公司外部事務經理霍姆（Danny Hom）表示，對於一個工薪家庭來說，這筆錢對他們來說不僅僅是一筆電費，也會是他們的退休儲蓄、一輛更好的汽車、一箱油、大學學費、或是未來他們生活所需的急用費。

馬德里加爾（Maria Madrigal）為帕科伊瑪/太陽谷（Pacoima/Sun Valley ）地區首批利用國家資助計劃的客戶之一。她表示通過利用 GRID 計劃，她的電費帳單從 700 多元降到幾乎不敢相信的新低水平14元。

在幫助洛杉磯縣、橙縣和范杜拉縣的 2000 多個低收入家庭之後，GRID仍努力向有資格的居民宣傳。 目前來說，在這些家庭，安裝太陽能板最困難的部分，是讓客戶相信安裝、電池板和維護都是免費的。

霍姆表示，希望改善社區的生活品質，以便居住在這裡的人們能夠過上最好和最健康的生活。

總部在北加州奧克蘭的GRID 洛杉磯區執行董事克里斯蒂（Ashley Christy）則表示，我們應該要有解決方案來幫助人們留在家中，走向未來享受生活， 而不是讓人們持續承擔這些高額帳單。

GRID 的「全民能源計劃」為特定州和地區的中低收入家庭提供太陽能。 該公司使用州和其他政府資金為符合資格的房主提供太陽能係統，因此需要驗證申請人的收入、住家位置以及其他因素，以確定資格。 意者或通過電話 866-921-4696 聯繫 GRID 客戶服務團隊；如想了解自己是否符合資格，可上網址https://www.gridsolar.org/查閱。

低收入 加州 投資

上一則

鼠肉貓糧上架 成本貴10倍

下一則

醉漢撞警車致3警員輕重傷 兩車陷火海

延伸閱讀

世界晚報／洛杉磯華人區 一男子遭槍殺身亡

世界晚報／洛杉磯華人區 一男子遭槍殺身亡
加州公司替中低收入家庭免費安裝太陽能板 電費大降

加州公司替中低收入家庭免費安裝太陽能板 電費大降
追趕蘋果台積電 三星拚再生能源

追趕蘋果台積電 三星拚再生能源
太陽能板斷炊 特斯拉求援台鏈

太陽能板斷炊 特斯拉求援台鏈
參加社區太陽能計畫優惠跳票 紐約民眾怒

參加社區太陽能計畫優惠跳票 紐約民眾怒
特斯拉遇「進口延遲」太陽能板安裝大減48%

特斯拉遇「進口延遲」太陽能板安裝大減48%

熱門新聞

Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

2022-04-27 19:19
谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

2022-04-27 13:57
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

2022-04-29 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
南加州80多個城市自6月1日起，每周每戶室外只能澆水一次。（本報檔案照）

南加十餘華人城市6月起澆水設限 每周只能一次

2022-04-30 02:20

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當