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加州最後一座核電廠 擬延後除役

編譯組／綜合報導
中加州魔鬼谷核電廠位於一處方園數十哩內，沒有人煙的海邊。(美聯社)
中加州魔鬼谷核電廠位於一處方園數十哩內，沒有人煙的海邊。(美聯社)

太平洋瓦電公司（PG&E）準備於2025年之前，關閉加州魔鬼谷核電廠（Diablo Canyon Power Plant），這座加州目前唯一的核電廠。但電力短缺威脅迫在眉睫與氣候危機惡化，加州州長紐森正考慮，這座加州單一最大的電力來源，可以延後除役。

紐森的發言人約克（Anthony York）說，州長決定重新考慮魔鬼谷關閉時間表，主要是預測未來幾年加州可能出現電力短缺。

洛杉磯時報報導，紐森指出，拜登政府4月宣布，加州可從聯邦資金中尋求60億元，拯救面臨關閉的核子反應爐，但這項要求需在5月19日前提出申請，否則若想延長該核電廠壽命，便會錯過動用聯邦資金的機會。但州長發言人澄清說，就長期而言，紐森仍希望看到該核電廠未來關閉。

紐森指出，可靠的基載電力供應「非常重要」，且愈來愈多科學家、活動家、美國能源部華裔前部長朱棣文，都敦促他拯救魔鬼谷核電廠。

紐森考慮暫時延長核電廠壽命，反映核電在歷經幾十年公眾反對後發生轉變。柏克萊加大近期民調顯示，44%加州選民支持在加州興建更多核子反應爐，37%反對，19%未決定，這項結果與1980和1990年代相比，是個重大變化。39%選民反對關閉魔鬼谷核電廠，33%支持關閉，28%不確定。

核電支持者說，關閉魔鬼谷核電廠，將使拜登總統更難達成到2035年實現100%清潔能源，本世紀中葉大部分消除全球變暖排放的目標。

與此同時，美國商務部正考慮對進口太陽能電池板徵收關稅，也可能阻礙清潔能源相關建設。紐森說，「考慮對台灣、馬來西亞、越南等地商品，徵收250%回溯性關稅相當嚴重。」

他說，自2020年8月以來，他一直考慮讓魔鬼谷核電廠繼續營運，當時加州電網運營商在強烈熱浪中被迫輪流停電。日落後氣溫居高不下，加州沒有足夠電力維持空調運轉。

電網營運商發言人岡薩雷斯（Anne Gonzales）說，該機構支持「考慮和探索所有選擇」保持電力，因氣候影響會出現更極端熱浪、更猛烈野火，增加水電供應負擔。

為延長關閉期限，聯邦管理委員會將需趕緊更新魔鬼谷核電廠許可證。紐森建議幾個州的機構也能參與，還有立法機關等。此外，還需PG&E配合申請聯邦基金。該公司發言人Lynsey Paulo表示，該公司願意考慮所有選擇，確保提供安全、可靠的清潔能源。

州政府官員此前曾說，要在2025年後營運魔鬼谷核電廠，需數十億元升級，以符合地震安全規定，與管理使用海水進行發電廠冷卻的環境規定。

雖然部分自然資源保護機構支持讓一些核電廠在安全風險較低處繼續運行，但批評者認為，核電廠從根本來說不安全，魔鬼谷特別危險，因靠近加州中央海岸幾條地震斷層。

核廢料是另一個問題。由於缺乏永久性燃料地下儲存庫，放射性核廢料正在全國各地核電廠堆截，包括聖地牙哥縣沿海關閉的聖歐諾福（San Onofre）電廠。

紐森計畫在新年度預算提案時設立「彈性基金」（resilience fund），作為幫助未來避免各地輪流停電的計畫。

中加州魔鬼谷核電廠南端的大門，位於風景區艾維拉灘附近。(本報記者／攝影)
中加州魔鬼谷核電廠南端的大門，位於風景區艾維拉灘附近。(本報記者／攝影)
魔鬼谷核電廠是加州目前唯一的核電廠，也是加州供電最最大的單一電廠。(太平洋瓦電公...
魔鬼谷核電廠是加州目前唯一的核電廠，也是加州供電最最大的單一電廠。(太平洋瓦電公司影片截圖)

加州 紐森 拜登

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