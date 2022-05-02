洛城新語／加州繼續核能發電 是正確抉擇

原本主張反核的加州 州長紐森 ，上周首度表示，計畫讓加州目前剩下唯一的惡魔谷核電廠(Diablo Canyon nuclear plant)繼續運作，變更加州原先預定在2025年成為非核州的計畫。這項談話引起反核與環保人士的極大不滿，但這是確保加州無碳排放清潔能源，供給無缺的正確決定。

紐森的想法其實反映了許多民眾和能源專家看到的現實，全球越來越極端的氣候，造成山火、暴雨、乾旱、高溫、颶風等天災發生頻率大增，使得太陽能、風力、水力等再生能源發電，變得越來越不穩定。烏雲蔽日與風暴來襲時，太陽能無用武之地，天黑之後更發不了電；風太大和風太小，都不能發電；乾旱不只造成民生用水困難，更無法進行水力發電。

核能可以24小時運作，不受天候限制，更重要的是，核能是清潔能源 (Clean energy)，不會產生任何碳排放，對和緩地球溫室效應有重要作用。美國核能發電目前約占總發電量的19%，等於太陽能、風力、水力與其它免排碳的清潔能源發電的總和，並占美國清潔能源的半數，功能非常重要。

在加州，惡魔谷核電廠過去供應全州發電量的約9%，去年降到6%，如果按照原訂計畫，2025年會減到0%。看起來不算很多，但當太陽下山後和陰天時、出現無風的天氣、乾旱無法水力發電時，核能就是最可靠的基載電力，隨時可補上現有清潔能源的缺口，而不必以價格更高、且產生大量碳排放的天然氣與煤發電。這是簡單的數學，不需要高深的物理學驗證。

惡魔谷核電廠位於中加州聖路易奧比斯波縣(San Luis Obispo County)，南邊入口處位於旅遊勝地艾維拉海灘(Avila Beach)約半哩處，但從大門到核電廠主建築，尚有十餘哩的崎嶇山路。北邊入口處則在Montana De Oro州立公園的最南端，距離廠區也有十餘哩之遙。兩座核子反座爐建在一處完全封閉的海灣內，數十年來在數十哩方圓內都沒有居民聚落。地點相對安全。至於核廢料，目前儲存在有廣大腹地的廠區內，未來如果科技更成熟，用過的核燃料棒還可進一步回收使用，使主要核廢料再減少。

繼續惡魔谷核電廠運作，並不等於支持永久核能發電，只是在目前過渡時期，最符合經濟效應、最減碳 和環保的作法。而且現在建興全新的核電廠，成本太高、地點選擇不易、居民抗爭不斷，非常難實現。因此，在儲能電池有更突破發展，與更經濟有效的發電方式實現之前，貿然把現有的美國核電廠逐一關閉，絕對無法實現美國在2035年全部改為清潔能源的目標。

反觀台灣，99%能源都靠進口，而且未來要以價格昂貴、不易儲存的天然氣，作為50%的發電來源，真不知道以這樣的條件，怎麼會有本事減碳和廢核，還吹噓2025年變成「非核家園」。