我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

洛城新語／加州繼續核能發電 是正確抉擇

洛城新語

原本主張反核的加州州長紐森，上周首度表示，計畫讓加州目前剩下唯一的惡魔谷核電廠(Diablo Canyon nuclear plant)繼續運作，變更加州原先預定在2025年成為非核州的計畫。這項談話引起反核與環保人士的極大不滿，但這是確保加州無碳排放清潔能源，供給無缺的正確決定。

紐森的想法其實反映了許多民眾和能源專家看到的現實，全球越來越極端的氣候，造成山火、暴雨、乾旱、高溫、颶風等天災發生頻率大增，使得太陽能、風力、水力等再生能源發電，變得越來越不穩定。烏雲蔽日與風暴來襲時，太陽能無用武之地，天黑之後更發不了電；風太大和風太小，都不能發電；乾旱不只造成民生用水困難，更無法進行水力發電。

核能可以24小時運作，不受天候限制，更重要的是，核能是清潔能源 (Clean energy)，不會產生任何碳排放，對和緩地球溫室效應有重要作用。美國核能發電目前約占總發電量的19%，等於太陽能、風力、水力與其它免排碳的清潔能源發電的總和，並占美國清潔能源的半數，功能非常重要。

在加州，惡魔谷核電廠過去供應全州發電量的約9%，去年降到6%，如果按照原訂計畫，2025年會減到0%。看起來不算很多，但當太陽下山後和陰天時、出現無風的天氣、乾旱無法水力發電時，核能就是最可靠的基載電力，隨時可補上現有清潔能源的缺口，而不必以價格更高、且產生大量碳排放的天然氣與煤發電。這是簡單的數學，不需要高深的物理學驗證。

惡魔谷核電廠位於中加州聖路易奧比斯波縣(San Luis Obispo County)，南邊入口處位於旅遊勝地艾維拉海灘(Avila Beach)約半哩處，但從大門到核電廠主建築，尚有十餘哩的崎嶇山路。北邊入口處則在Montana De Oro州立公園的最南端，距離廠區也有十餘哩之遙。兩座核子反座爐建在一處完全封閉的海灣內，數十年來在數十哩方圓內都沒有居民聚落。地點相對安全。至於核廢料，目前儲存在有廣大腹地的廠區內，未來如果科技更成熟，用過的核燃料棒還可進一步回收使用，使主要核廢料再減少。

繼續惡魔谷核電廠運作，並不等於支持永久核能發電，只是在目前過渡時期，最符合經濟效應、最減碳和環保的作法。而且現在建興全新的核電廠，成本太高、地點選擇不易、居民抗爭不斷，非常難實現。因此，在儲能電池有更突破發展，與更經濟有效的發電方式實現之前，貿然把現有的美國核電廠逐一關閉，絕對無法實現美國在2035年全部改為清潔能源的目標。

反觀台灣，99%能源都靠進口，而且未來要以價格昂貴、不易儲存的天然氣，作為50%的發電來源，真不知道以這樣的條件，怎麼會有本事減碳和廢核，還吹噓2025年變成「非核家園」。

加州 減碳 紐森

上一則

媽媽咪呀嘉年華活動精采 參與者流連忘返

下一則

媽媽咪呀／小朋友繪畫賽 畫出最特別的媽媽

延伸閱讀

助遊民 公益組織倡建2000微型屋

助遊民 公益組織倡建2000微型屋
加州超收稅額破紀錄達680億 府會退稅別苗頭

加州超收稅額破紀錄達680億 府會退稅別苗頭
加州超收稅額破紀錄達680億元 府會退稅別苗頭

加州超收稅額破紀錄達680億元 府會退稅別苗頭
加州擬退稅 每個納稅人可領200元 年收低於25萬家庭都適用

加州擬退稅 每個納稅人可領200元 年收低於25萬家庭都適用
家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元
今年7.1後出生加州居民 將獲最高1500元助學金

今年7.1後出生加州居民 將獲最高1500元助學金

熱門新聞

Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

2022-04-27 19:19
谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

2022-04-27 13:57
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

2022-04-29 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
南加州80多個城市自6月1日起，每周每戶室外只能澆水一次。（本報檔案照）

南加十餘華人城市6月起澆水設限 每周只能一次

2022-04-30 02:20

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當