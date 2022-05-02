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墨西哥五月節 聖蓋博市6日辦慶典 美食美酒看表演

記者丁曙／聖蓋博市報導
聖蓋博市5 月 6 日盛大舉辦墨西哥五月節慶典。（聖蓋博市府）
聖蓋博市5 月 6 日盛大舉辦墨西哥五月節慶典。（聖蓋博市府）

聖蓋博市府將於5月6日舉辦「墨西哥五月節」（Cinco de Mayo Mercado）年度慶典，屆時聖蓋博大劇院（Mission Playhouse）廣場都會被五彩繽紛的Papel Picado 所裝飾，集吃喝玩樂於一堂，屆時居民和家庭都可以盡情享受戶外活動。

Cinco de Mayo Mercado在西班牙文中意為「5月5日」，墨西哥5月節是美國墨裔一年中最重要的節日之一，紀念歷史上這一天，墨西哥人擊退法國軍隊的入侵，進而獨立成功。聖蓋博市由於地理位置特殊和墨裔人口眾多，每年都隆重舉辦五月節慶典。

聖蓋博市五月節慶典墨西哥少女翩翩起舞。（聖蓋博市府）
聖蓋博市五月節慶典墨西哥少女翩翩起舞。（聖蓋博市府）

聖蓋博市五月節慶典，民眾可品嘗墨西哥飲料和水果。（聖蓋博市府）
聖蓋博市五月節慶典，民眾可品嘗墨西哥飲料和水果。（聖蓋博市府）

今年活動充滿亮點與特色的節目內容近十項，其中有葛萊美獲獎歌手Adelaide Pilar的精彩演出， Folkloric Sol de Fuego 極具文化風情的現場舞蹈表演， 本地墨西哥餐廳PEZ Cantina 的瑪格麗特和啤酒花園，有原味的瑪格麗特酒和爽口的啤酒供市民選購。

藝術家 Casita del Pueblo等人展示原創藝術品和簽名版的作品。還有 美食餐車，包含 Kogi、Oaxaca on Wheels、BittieBitez Mini Donuts等，以及 其他有趣的手工藝活動等，民眾 可以步行到聖蓋博最新的美食廣場 Blossom Market Hall。

活動時間晚上6時至9時。地址：聖蓋博 Mission District，320 S Mission Dr, San Gabriel, CA，更多詳情請登錄 https://www.sangabrielcity.com/1338/Cinco-de-Mayo 查閱。

聖蓋博 墨西哥 美食

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