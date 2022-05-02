加州警跨縣追捕 2武裝搶匪公路跳車逃竄

兩名涉外州武裝搶劫案男子， 讓加州公路巡警局跨縣狂追，他們一度並從車裡跳出來奔跑於高速公路上。（NBCLA截圖）

4月30日(周六)晚上，兩名因內華達州 武裝搶劫案而被通緝的男子，讓加州 公路巡邏局（CHP）的警員從聖伯納汀諾縣一路高速追捕到洛杉磯 市中心。

據報導，加州公路巡警局警員，當天晚上 8 時之後的某個時間，從聖伯納汀諾縣巴士度（Bastow）開始追捕這兩名嫌犯。嫌疑人與內華達州韓德森市（Henderson）的武裝搶劫案有關，但未立即公開其與南加州的關係。

兩名涉外州武裝搶劫案男子 讓加州公路巡警局跨縣狂追。（示意圖，加州公路巡警局官網）

追逐的車輛於晚上 8 時46 分進入洛杉磯縣，在210號高速公路西行線道上，嫌犯車子時速達 90 哩。加州公路巡警局發言人金博爾（ Patrick Kimball）說，晚上 9 時 25 分，在110 號高速公路南行線道靠近第八街時，兩名男子從車裡跳出來。有人看到他們從南行線道跑到北行線道上奔跑。視頻顯示，一名嫌疑人在停車場附近被拘留，同時顯示巡警繼續在搜查另一名據信從橋上跳離高速公路的嫌疑人。

金博爾說，那名男子至少有一個腳踝骨折，倒在地上，被送往醫院。目前尚不清楚是否追回了任何武器或被盜的財產。

目前警方尚未公布嫌疑人的姓名，也沒有關於武裝搶劫的描述。