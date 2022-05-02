3.17億元聖蓋博谷~聖費南度公車專用道獲批准 鷹岩人抗議
洛縣大都會交通局（Metropolitan Transportation Authority）4月28日批准一條19哩長，連接聖蓋博谷與聖費南度谷（San Fernando Valley）具有爭議的公車專用道計畫，預計耗資3億1700萬元。
洛杉磯時報報導，這條線路將從北好萊塢（North Hollywood）地鐵站至巴沙迪那市立學院（Pasadena City College），與134號高速公路平行，蜿蜒穿過鷹岩（Eagle Rock）、布班克（Burbank）與格蘭岱（Glendale）。
這條擁有22個站的公車專用道，將把沿途公車出行時間減少近一半。線路沿著地面街道行使，部分線路還將開闢一些車道。
交通倡議組織Investing in Place執行董事梅尼（Jessica Meaney）說，「這些都是早該得到改進的事。洛市目前只有33哩公車專用道，考慮該市規模和需求，這太荒謬了。」
然此計畫卻激怒鷹岩等社區許多人，科羅拉多大道（Colorado Blvd.）部分地區將重新配置為一個單項車道與雙向公車車道。
當地居民，鷹岩商會會長諾蓋拉（Michael Nogueira）說，「這將傷害社區。因社區將失去一大部分停車位，所有交通都將進入住宅。」
這項計畫是由M提案提供經費的幾個計畫之一。選民2016年批准該半分銷售稅提案，未來幾十年內，替大都會交通局提供1200億元，用於擴大該地區交通。
諾蓋拉說，目前當地已有超過1500家企業與中民簽署反對該計畫請願書。
大都會交通局稱，目前計畫仍在調整中，並將在進入下一階段時，研究這些相關問題。
鷹岩居民麥當諾（Michael MacDonald）對該計畫表示肯定，「我們現在交通不便，新的線路可讓我們快速進入鄰近城市，無需支付停車費或擔心交通問題。」
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