3.17億元聖蓋博谷~聖費南度公車專用道獲批准 鷹岩人抗議

洛縣大都會交通局批准連接聖蓋博谷與聖費南度谷的公車專用道計畫。（Metro臉書）

洛縣大都會 交通局（Metropolitan Transportation Authority）4月28日批准一條19哩長，連接聖蓋博谷與聖費南度谷（San Fernando Valley）具有爭議的公車專用道計畫，預計耗資3億1700萬元。

洛杉磯時報報導，這條線路將從北好萊塢（North Hollywood）地鐵站 至巴沙迪那市立學院（Pasadena City College），與134號高速公路平行，蜿蜒穿過鷹岩（Eagle Rock）、布班克（Burbank）與格蘭岱（Glendale）。

這條擁有22個站的公車專用道，將把沿途公車出行時間減少近一半。線路沿著地面街道行使，部分線路還將開闢一些車道。

交通倡議組織Investing in Place執行董事梅尼（Jessica Meaney）說，「這些都是早該得到改進的事。洛市目前只有33哩公車專用道，考慮該市規模和需求，這太荒謬了。」

然此計畫卻激怒鷹岩等社區許多人，科羅拉多大道（Colorado Blvd.）部分地區將重新配置為一個單項車道與雙向公車車道。

當地居民，鷹岩商會會長諾蓋拉（Michael Nogueira）說，「這將傷害社區。因社區將失去一大部分停車位，所有交通都將進入住宅。」

這項計畫是由M提案提供經費的幾個計畫之一。選民2016年批准該半分銷售稅提案，未來幾十年內，替大都會交通局提供1200億元，用於擴大該地區交通。

諾蓋拉說，目前當地已有超過1500家企業與中民簽署反對該計畫請願書。

大都會交通局稱，目前計畫仍在調整中，並將在進入下一階段時，研究這些相關問題。

鷹岩居民麥當諾（Michael MacDonald）對該計畫表示肯定，「我們現在交通不便，新的線路可讓我們快速進入鄰近城市，無需支付停車費或擔心交通問題。」