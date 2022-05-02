傑出母親／吳盈盈帶領巴沙迪那市抗疫 屢有創意

巴沙迪那疫情期間，允許餐廳繼續戶外用餐，成為洛縣唯一可以戶外用餐的城市。（記者李雪╱攝影）

自2020年疫情 爆發以來，南加州陷入重疫區。在洛杉磯縣僅有長堤市和巴沙迪那兩市有獨立的公共衛生局，其他地區則都由洛縣 公衛局管轄，而巴市公衛局多次在疫情中下達和洛縣相左的命令，華裔局長吳盈盈（Ying-Ying Goh）成為關注焦點。

前年11月，當洛杉磯縣衛生局下令全縣暫停戶外用餐三周時，長堤市也不例外下達同樣的命令。但巴沙迪那市議會卻允許餐廳繼續戶外用餐，成為洛縣唯一可以戶外用餐的城市，讓全縣的目光聚集到巴市。

吳盈盈回憶，當時為了想辦法使該市允許戶外用餐的時間稍微長一些，且同時保持安全，調動了其他市府部門幫忙，一起出去執行防疫 規定，並給餐館業主普及知識，確保業主都懂得戶外防疫規定，包括口罩，餐桌距離等，所以當時即使該市保持開放，一些其他的防疫政策也有很好的實施程度。通過這種非常地方性的努力，有些時候能做到比其他地方開放時間更長一些。巴市沒洛縣那麼大，因此可以為商家訂製一些防疫政策。

吳盈盈。（吳盈盈提供）

吳盈盈表示，決定都是和市府領導層、市政經理，還有社區利益相關方共同決策的結果，這和大多數加州的行政區一樣，在整個疫情期間，試圖聽取社區中會受到影響的群體的聲音，從而能盡量做最好的決定。巴市在加州屬於中等大小的行政區，這意味著得以和社區的學校、商家、組織、教堂等有很多交流，聽取所有會被防疫政策影響到的各種主體以及其僱員。

在疫情之前，巴市居民可能只在偶爾的戒菸健康宣導，或防蚊蟲傳播西尼羅病毒的時候，才會見到吳盈盈。但疫情突然爆發，讓所有人看向了這位華裔女局長。她表示，疫情開始後她每天都在緊急操作中心開會、評估情況，動員所有資源來支持市民的生活，因為進入緊急系統的不僅是公衛，還有其他所有部門，甚至如何保持電水供應也是要解決的問題。她的部門在短時間內增加33%的人手，這也需要市府的人力部門財務部門支持，迅速招募新人、培訓，很多別的市府雇員居家工作後，也來志願幫忙。讓市府所有員工要從平日的工作崗位，動員到緊急狀態。

疫情至今的兩年多以來「非常非常忙」，部門裡的每個人都持續200%地高強度工作兩年了。這雖是緊急情況，但這緊急情況很長期，且激增還不斷反覆，她的生活也有了很大的變化，她表示當想到醫院的一線醫護、遭到感染的病患、照顧家人的親屬等，她會感到「壓力很大」但她很感激所有支持公衛工作的人，哪怕只是接種疫苗，以及一些商家雖然自己承受很大負擔，但仍體諒她的工作。

疫情以來每項工作都很挑戰，最重要的是有好的團隊，除了市府領導層，還要所有部門的協作，例如公園局的所有項目是否還能繼續、如何繼續，還要給一些民眾發放食物，圖書館要給需要上網課的學生發網路熱點，這些工作都要配合公衛部門。公衛局在市府裡只是一個小部門，需要靠很多的合作來實現其在一場疫情中的職能，包括和家庭醫生、醫院、藥房等機構的合作。

公共衛生從一個以往不常被公眾了解的領域，如今已連續兩年多時間，成為全球民眾焦點。吳盈盈表示，人們以前不了解公衛領域，公衛工作大多數時候都是預防，所以工作成果不是每個人都會注意到，但其實公衛和大家日常生活息息相關，包括日常檢查餐館衛生，監控水質安全等。

她表示，其實在公共衛生領域，其學習和研究的最核心的內容之一，永遠都在為一場疫情做準備。此外每年都有流感的訓練，來練習協作、激活系統等，「但是，這一個（疫情）的規模遠遠超過我們所有的資源」，她無奈笑說，尤其公共衛生在過去幾十年裡系統性地減少資源和資金，當一個弱化了的系統被疫情襲擊時，那些短板都會立即浮現出來。希望這次讓大家看到公衛系統的重要性，「讓我們對下一次疫情有更好的準備，因為肯定還會有下次」，更何況這次還沒完，可能永遠不會完，她預計新冠疫情會越來越可控，因為人們有越來越多的免疫，但是一個強健的公衛系統需要資金、人力、科技，例如他們的IT系統在疫情中當機，「因為太老了，比初代蘋果手機還老」。