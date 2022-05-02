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傑出母親／華裔學霸吳盈盈 掌管公衛表現亮眼

記者李雪／巴沙迪那市報導
（吳盈盈提供）
（吳盈盈提供）

華裔吳盈盈雖已在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）的公共衛生局工作多年，不過2019年才剛上任局長職位，不久後就爆發疫情。巴沙迪那市和長堤市（Long Beach）是洛杉磯縣「唯二」擁有自己公衛局的城市，並不受洛縣公衛局管轄。

種族主義是真實存在，性別歧視也是」，作為亞裔女性擔任公職，會遭遇許多非議。她表示，由於在疫情中，她的職位有了越來越高的可見度，於是也有了更多來自公眾的批評、議論，甚至種族主義、厭女的公開表達，她認為這都是很重要的問題。不過她也表示，積極的一面是她獲得市府領導層很多支持，從市政經理到其他各部門主管、警消局長等，以及她的員工和團隊，都給予她很大的支持。

在她的領導下，該部門成立了平等辦公室，獲得市府撥款，發現和處理有系統性的導致不平等和種族主義的情況。她表示，作為政府消除不平等是很重要的，她希望大家互相支持。

伴隨疫情的還有仇恨亞裔犯罪的風氣，也通常被視為公共衛生的一部分。吳盈盈解釋，很多影響健康的東西並非醫學的，而作為公共健康會關注這些所有的因素，這包括收入、教育程度，住房和食物，而暴力當然是對健康非常不利的因素。不過很遺憾作為政府機構沒有這麼多資金來專門針對亞裔仇恨犯罪，但是她有強調種族主義為一種公衛問題，也在社交媒體上做很多宣導。此外她也和警局合作收集犯罪數據，如果有種族仇恨犯罪或其他犯罪，都會加入宣導教育，增加民眾意識。

吳盈盈的履歷相當亮眼，她在1990年考入史丹福大學公共政策系，後又進入史丹福醫學院獲得醫學博士學位，畢業後則前往哈佛醫學院和波士頓大學醫學院完成住院醫師項目。她於2005年來到洛杉磯地區，在洛杉磯加大又再唸了一個碩士，學習公共衛生服務，畢業後在洛杉磯健保政府部門從事項目管理。在2010年進入巴沙迪那市府從衛生局職員做起，到2019年升至衛生局局長。

吳盈盈成長在醫師家庭，母親出生在上海，在台灣長大，父親在馬來西亞出生，在台灣的醫學院上學。父母早年移民來美，吳盈盈在俄亥俄州長大，其父是俄亥俄州小城Maumee的兒童醫師。根據當地的多麗都（Toledo）中華協會電郵報，吳家的三個女兒都非常優異，早先其中一個女兒從康乃爾醫學院畢業時，就已是家中第四個醫師了，除了大女兒吳盈盈在史丹福大學醫學院獲得博士學位以外，其他女兒也都是名校畢業。

吳盈盈表示醫師家庭對她的職業選擇有很大影響，除了從小就重視教育之外，還有很多潛移默化的核心價值觀，例如要努力工作和服務他人。「關於為什麼作為醫生要獻身於服務他人，那會如何影響你自己的生活和成就感，感覺在做有意義的事，從而覺得人生有意義」，她表示，「這都是我父母教我的」。

醫學 洛杉磯加大 種族主義

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