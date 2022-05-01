南加大與80生祕密和解 多是LGBTQ

洛杉磯時報報導，南加大 （USC）日前與80名學生，針對一項學校醫師行為不端的集體訴訟案達成祕密和解，其中大多數為同性戀、雙性戀等非異性戀者（LGBTQ ），他們指控一名男性健康醫師行為不端，和解條款保密。

在4月28日發布的一分聯合聲明中，南加大和遭指控的醫師凱利（Dennis Kelly）與原告律師表示「各方互相同意，和解條款保密，雙方希望這項有好的決議能使原告結案。」

這項訴訟始於2019年，受害者指控凱利在看診期間進行性毆打、騷擾和不當言論，原告人數一路增加至80人，其中四人為異性戀者，76人為LGBTQ。代表原告首席律師之一凱洛格（Mikayla Kellogg）說，一名原告與凱利會面時被確認為男性，如今確認為女性。

一些前患者聲稱，在得知他們與其他男性發生性關係後，凱利向他們問了一系列侵入性、淫蕩的問題，包括他們是否在網上與性伴侶「勾搭」等。

一名前患者2019年受訪時表示，當凱利「只坐在那盯著他脫衣服時，他感到不安，指責醫師在就診期間進行評判性提問。」

凱洛格說，從證詞、證人訪談和幾十份文件審查看來，南加大在凱利職業過程中，都收到對其的嚴重投訴。其中最嚴重的，是由南加大一名高管在「面對面會議中」轉達給該大學首席衛生官。

「然儘管出現這些投訴，南加大仍允許凱利替學生看診」凱洛格說。

凱利於2018年自南加大退休，兩年後放棄其醫療執照，他否認有關不當行為指控。

事實上在和解協議中，南加大和醫師均未承認有不當行為。在2019年一次採訪中，凱利說，身為一名出櫃醫師，他的職業生涯致力替LGBTQ學生提供諮詢，這些訴訟說法「非常傷人」。

相較該校遭控性侵 的學生保健中心婦科醫師丁鐸（George Tyndall）案的沸沸揚揚，凱利和解案顯得平靜。

丁鐸與數千名前患者達成的和解協議超過11億元，且除了對一小群前患者外，並未實施保密協議。去年，當丁鐸案最終達成8億5200萬元和解協議時，校方稱「數額巨大，短期內學校將面臨艱難的財務情況。」

被問到保密和解如何對南加大實現透明問責制度的承諾時，大學發言人拒絕置評。

代表丁鐸前患者的首席律師曼利（John Manly）譴責該校扣留其替結束訴訟支付的款項。「南加大絕大多數預算是由公共資金支付，當公眾系統參與這些保密和解時，他們有什麼信心。」