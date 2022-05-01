華裔企業家古紹崙 捐款鑽石吧高中、中校、舞蹈學院

鑽石吧華人協會副會長古紹崙（Allen Ku，後排左四）30日代表本地華人企業為鑽石吧高中、鑽石吧中文學校與舞蹈學院捐款。（記者張宏／攝影）

鑽石岡華人協會副會長古紹崙（Allen Ku）30日代表本地華人企業為鑽石吧 高中、鑽石吧中文學校與舞蹈學院捐款，古紹崙表示，這不是他第一次捐款也不是最後一次，希望這些錢能幫助學校提升設備，讓更多學生受益。

古紹崙1995年移民美國定居鑽石吧，他說，這裡是他的家，也是孩子成長的地方，所以社區和教育 一直都是他關注的焦點。他的公司也在當地耕耘多年，每年拿出10萬元用於慈善捐贈，尤其關注教育、健康和環保領域。兩年多前他成立非營利基金會，為鑽石吧高中和中文學校等組織捐款，這次捐贈儀式是希望拋磚引玉，讓更多人加入社區慈善事業。

古紹崙來自台灣，畢業於明新工專電子工程專業，在台灣累積幾年工作經驗後，一個人帶著一隻皮箱和1000元，被外派到到歐洲和美國等地。機緣巧合，他得知一家於1994年在美國加州成立且專營鍵盤與滑鼠的公司有意轉售，當時32歲的他決定將過去十年工作積攢的30萬元全部投入，正式入主該公司。他開發出品質更好，價格更低的高科技產品，產品線擴充到掃描儀、音箱、 Webcams等，把200萬元的營業額翻倍。現在他的公司有多達300種產品。

疫情爆發後，他的公司生產的網路攝像頭應用於各種網路會議，並且一躍成為全美第二大相關品牌。因此他去年獲得台灣第44屆、海外華人第30屆創業楷模暨創業相扶獎。他說，疫情改變了人們的接觸方式，從最初的飛鴿傳書到電話電郵，如今則從面對面轉換到視訊虛擬的方式，因此公司的產品成長很快，而且每年也會推出各種相關的影像新品。

鑽石吧高中校長Reuben Jones對古紹崙的善行表示感謝，他說，鑽石吧高中有各個族裔的學生，這筆錢可以幫助學校購買所需要的設備，提升教育品質。

核桃 市副市長伍立倫博士表示，古紹崙的公司是核桃市優良高科技企業，很感謝他回饋社區學校，期待下一個捐贈目標是核桃市高中。