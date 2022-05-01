南加華裔女導演杜藝凡 人工智能科幻片「A.I.」屢獲獎

杜藝凡的獨立影片《A.I.》，以人工智能發展為背景，展現人類對愛情與生命延續的思考。（杜藝凡提供）

南加華裔女導演 杜藝凡的獨立影片「A.I.」，以人工智能發展為背景，展現人類對愛情與生命延續的思考。該影片斬獲多項國際獎項，廣受讚譽，計畫在今年11月展映。

《A.I.》影片斬獲多項國際獎項。（杜藝凡提供）

2020年7月在洛杉磯拍攝的「A.I.」，片名取自中文拼音「愛」，同時是Artificial intelligence（人工智能）的縮寫 AI ，一語雙關。 影片講述了男主角Robert和女主角Alice吵架，導致意外身故，之後Alice通過科學技術對Robert進行記憶移植，讓他在精神層面獲得重生，從而延續了部分生命。

「A.I.」斬獲International Independent Film Awards最佳剪輯和最佳短片獎、Latitude Film Awards最佳敘事短片獎、Falcon International Film Festival年度最佳科幻電影 獎、同時入圍Cannes International Cinema Festival等十多個國際A類電影節。

杜藝凡畢業於舊金山藝術大學電影導演系，曾為好萊塢知名亞洲女明星Maggie Q的系列短視頻擔任剪輯師。此次創作「A.I.」，杜藝凡說，影片靈感來源於一個辯論題目：愛人去世，如果將記憶移植到智能機器人身體裡，那麼陪伴你的，究竟是真實的愛人還是一個智能機器人？

這個主題引發杜藝凡的一系列思考，現代科技日益發展，人類的主體性是否還那樣堅定？ AI科技究竟是服務人類的衍生品，還是獨立存在的個體？杜藝凡認為，智能機器人在一定層面上，也是一個單獨存在的個體，並不僅是生命的延續。為了詮釋這個主題，「A.I.」影片為觀眾設置了一個懸念，「女主角Alice在誤殺Robert的時候，她其實已經是一個AI機器人，因此Robert的意外身故真的只是意外嗎？」這一懸念的設置正是杜藝凡想表達的，「AI機器人其實是一個獨立存在的個體。」

愛情究竟能否通過科技得以延續？以AI為載體延續的愛情，所愛的人是否還是曾經的他？這些都是導演希望在影片中探討的。杜藝凡在拍攝時，以魚缸中的魚隱喻AI機器人的出現，隨著影片推進，魚缸裡又出現另一條魚，暗示影片傳遞的並不僅是愛情的延續，更多的是關於科技發展的雙刃性問題。科學最終應該服務人類社會，讓生活更加優化，而不是人類實現自己欲望的工具。

拍攝《A.I.》正趕上美國疫情最嚴峻的時候，整個過程十分艱辛。（杜藝凡提供）

拍攝「A.I.」正趕上美國疫情最嚴峻的時候，杜藝凡回憶過程十分艱辛，由於人員限制，20名工作人員最終減成11人。製片團隊嚴格消毒場地的每個角落，「劇組人員吃飯時，也是每個人坐在角落裡保持社交距離，這批人吃完，再換下一批工作人員吃飯，中間再進行消毒。」

疫情帶來的各種問題，導致最後一天的拍攝無法按時完成，杜藝凡說，「我們希望延長四個小時，但美國影視拍攝非常正規，通常嚴格按照合同執行，我當時很焦慮，沒想到場地負責人表示理解，同意增加四小時的拍攝，我覺得自己很幸運。」

儘管過程艱難，但作品讓人欣慰，榮獲多個國際電影節的獎項，年輕的杜藝凡表示，將在熱愛電影的道路上繼續奮鬥，努力實現自己的好萊塢之夢。