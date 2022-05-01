母親節嘉年華 花哥許希聖舞龍隊掀高潮

世報母親節慶會，花哥許希聖（前）帶領舞龍隊助興。（記者楊青╱攝影）

世界日報 2022年溫馨5月母親節 慶會「媽媽咪呀嘉年華」，4月30日上午在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)溫馨登場，花哥許希聖帶領舞龍隊表演，二龍戲珠，傳統節目，受到大批華洋民眾喝采，為母親節嘉年華錦上添花。

「媽媽咪呀嘉年華」上午10時開幕，高唱母親節歡樂歌曲，10時45分，南加 園藝達人花哥許希聖帶領舞龍隊登場演出，隊員們一色黑短衫、黃綢褲、紅腰帶、白跑鞋。與疫情前的表演唯一不同的是，隊員們人人佩帶一片口罩，但是領隊許希聖例外，他要吹口哨，指揮舞龍隊協調步伐和舞姿。演出時敲鑼打鼓，先聲奪人；兩條龍相互追逐，上下翻滾，爭奪寶珠，場面動感十足，四下齊聲叫好。

許希聖舞龍隊在南加各處表演十餘年，以前曾在世界日報「喜迎虎歲嘉年華」演出，帶領他一手訓練的東谷中華舞龍隊，為活動集會增添喜慶氣氛。他表示，自己帶舞龍隊以來，每年都會有十幾場演出，年節時分最多。舞龍是中華傳統文化習俗之一，也是節慶傳統。舞龍能營造吉祥喜悅的氛圍，更是每場慶典活動帶來高潮的環節，為母親節獻演，義不容辭，樂在其中。