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園藝攤位賣農產品 大受歡迎

記者楊青╱羅蘭岡報導
園藝攤位人氣足。（記者楊青╱攝影）
園藝攤位人氣足。（記者楊青╱攝影）

世界日報母親節慶會的園藝攤位，展出達人們自產的青梅、蜂蜜、菜苗、果苗和有機肥，還有農人自己畫的田園畫，客流如織，大受歡迎。

核桃市的蔡先生當天帶來了自家種植、南加州市面上難得一見的胭脂梅（青梅），「今年的收成特別好，約有300磅，今天帶來幾十磅試試看，沒想到還沒開場就賣掉了一半。」

蔡先生表示，不少來自台灣和中國南方的僑民都喜歡胭脂梅，因爲它有一種獨一無二的梅香味，用來泡酒更好，可是南加很難找到。他當天出價8元一磅，未料大受歡迎。

天普市園藝達人喬治帶來的菜苗和果苗，也吸引媽媽們爭相購買。喬治表示，知道很多華人媽媽喜歡蒔花弄草，種瓜種豆的更多，所以特別準備了苦瓜、絲瓜、小黃瓜、番茄、茄子、百香果和藍莓等蔬菜水果苗，400多盆，開場不到一個小時已賣出大半。

一位媽媽表示，最喜歡購華人自己培養的菜苗，長得快，結果多，品質好。因爲經常參加華人的園藝講座，老師們自產的農產品，不但價格好，而且信得過，購買時還順便交流一下種植心得，非常開心。

在網路上主講園藝擁有眾多粉絲的園藝達人李立元，當天帶來他在聖地牙哥蜂場出產的橘花蜂蜜和蜂王漿，還有自製的有機肥。最特別的是，他抽空創作的花卉和田園的油畫和水彩畫也在現場展售。「我從來沒有學過畫畫」，李先生自豪地表示，大自然給了他很多靈感，在樹木花草和田野間捕捉自然之美，並和大家分享。

核桃市蔡先生（左二）帶來自家種植、南加市面上難得一見的青梅，半小時賣掉一半。（記...
核桃市蔡先生（左二）帶來自家種植、南加市面上難得一見的青梅，半小時賣掉一半。（記者楊青╱攝影）
園藝攤位，人氣足。（記者楊青╱攝影）
園藝攤位，人氣足。（記者楊青╱攝影）
園藝達人李立元帶來自家蜂場出產的橘花蜂蜜和蜂王漿，還有自己在田頭農閑間創作的花卉...
園藝達人李立元帶來自家蜂場出產的橘花蜂蜜和蜂王漿，還有自己在田頭農閑間創作的花卉和風景油畫和水彩畫，田園味十足。（記者楊青╱攝影）
愛好園藝的媽媽們選購菜苗。（記者楊青╱攝影）
愛好園藝的媽媽們選購菜苗。（記者楊青╱攝影）
來自天普市的園藝達人喬治（左）當天帶來400多盆菜苗果苗銷售一空。（記者楊青╱攝...
來自天普市的園藝達人喬治（左）當天帶來400多盆菜苗果苗銷售一空。（記者楊青╱攝影）

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