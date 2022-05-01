世界日報母親節慶會 吃喝玩樂有贈品 歡樂爆棚

世界日報社長于趾琴（右一）接受國會議員趙美心辦公室代表（右二）致贈賀狀。核桃市長秦振國（左二）也專程到場向媽媽們問候。左一為世界日報主持人倪北嘉。（記者楊青／攝影）

愛媽媽，就大聲說「媽媽咪呀！」爲時兩天的世界日報 「2022溫馨五月」母親節慶會，30日在羅蘭岡東方明珠廣場（Pearl Plaza）溫馨登場，疫情兩年來首度為母親們量身定做的盛大慶典，吸引華洋民眾閤家共舉，歡樂爆棚。

慶會上午10時開場，但不少民眾9時剛過就到場，中式四合院式的廣場門庭若市，吃喝玩樂攤位應有盡有。「早起的鳥兒有蟲吃」，來自鑽石吧的一對華人夫婦表示，在人潮之前，他們已早早採購了最新鮮的菜苗果苗和蜂蜜，接下來看各種熱鬧，吃現烤的串燒和冰糖葫蘆，舞台上的各種表演令人駐足，輕鬆又開心。

南加州 園藝達人「花哥」許希聖率領兩條彩龍，在喧天的鼓點中歡快起舞，為慶會開幕。世界日報社長于趾琴致辭表示，母親節是感恩母親的日子，無論身在何方，兒女們都會用自己最獨特的方式向媽媽送上敬意與祝福，尤其是來自移民家庭的母親們，都各自經歷不爲人知的辛苦，她特別感謝各方的支持。

世界日報社長于趾琴（右）向世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長裴映棋（左）頒發感謝狀。（記者楊青／攝影）

38區聯邦眾議員競選人暨核桃市長秦振國、副市長伍立倫、世界華人工商婦女企管協會南加 州分會會長裴映棋，也到場向媽媽們慶祝節日，祝福媽媽們身心安康愉快。聯邦眾議員趙美心辦公室特別送來賀狀，感謝世界日報為傳承飲水思源和感恩母愛所作出的努力和奉獻。

世界日報母親節活動，有節目演出、寵物表演、為母親畫像和母親美食四個專區，全方位犒勞終年為家庭辛勞付出的母親們。還有好媽媽評選，表彰不同類型的好媽媽。

媽媽們登臺表演養生舞。（記者楊青／攝影） 世報媽媽咪呀嘉年華，哈岡舞蹈隊表演韻律舞。（記者楊青／攝影） 兩條彩龍翩翩起舞，為慶會揭幕，向媽媽們送上祝福。（記者楊青／攝影） 來自哈岡的舞蹈隊表演韻律舞。（記者楊青／攝影）

兩天不重複的精彩節目，舞龍、歌舞、功夫、母子秀才藝，還有銀河藝術中心、施雅婷模特學校等眾多藝術團體的出演；來自各地美術學校的繪畫高手和現場隨時加入的美術愛好者，畫出他們心中的媽媽，參加畫畫的小朋友，人人有獎；南加州的園藝達人們也到慶會現場發送菜苗，指導種花養花技巧，綠手指們相互交流種植心得，不亦樂乎。

南加州最大華人訓狗俱樂部教練們帶領20隻訓練有素的良犬，表演兩場別開生面的寵物秀，十八般武藝輪番展示，不但開心指數120，狗爸狗媽們還可從中學到如何將自己的愛犬訓練得有禮有節，進得院子，上得廳堂，出門社交甚至坐飛機不關籠子都沒問題。

今年活動的飲食供應別開生面，東方明珠廣場幾乎所有餐飲商家的經典美食走出店門，擺上廣場，燒烤、波霸、冷飲、咖啡、麻辣鮮香和各種特色小吃隨意吃。

園藝達人們帶來的各種果苗和菜苗，吸引民眾爭相購買。（記者楊青／攝影） 現場燒烤，食客不少。（記者楊青／攝影）

世界日報「媽媽咪呀嘉年華」1日（星期天）上午10點到下午6點，繼續在羅蘭岡東方明珠廣場中庭舉辦，視野開闊，空氣清新，交通四達，停車方便。世界日報準備了大批免費贈品，消毒濕紙巾、防疫面罩、消毒洗手液等，來就送，送完為止。