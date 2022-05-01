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加州審計報告：執法單位普遍存在歧視 加深民眾不信任

編譯組／綜合報導
加州審計長針對五個執法單位提出的檢討報告。（加州審計長辦公室）
加州審計長針對五個執法單位提出的檢討報告。（加州審計長辦公室）

加州審計長應議會要求提交執法部門檢討報告，指出加州的五個執法機關普遍存在對有色人種、外來移民、女性或LGBTQ的歧視與成見，還特別支持「驕傲男孩」(Proud Boys)與「三趴黨」(Three Percenters)等極右團體。但是執法機關的陳腐機制卻無力調查事情原貌，亦無力導正錯誤行為，加深民眾對執法單位不信任。

這份報告係出於議會聯合審計委員會（Joint Legislative Audit Committee）的要求，針對洛杉磯縣警局（LASD）、加州懲教局（CDCR），與聖伯納汀諾市、聖荷西市與灣區附近的Stockton警局，共五個單位進行歧視行為與不當執法的督察。

議會的出發點，除了加州執法人員涉入國會暴力事件，還有加州針對歧視案件的執行力道明顯不足，其例之一是，2016年至2019年雖有3500件種族歧視申訴，但是只有49起接受調查。

LASD 同情極右派抗議者

至於與洛杉磯時報槓上的洛杉磯縣警局（LASD），除了報告指出警局內部明顯同情極右派抗議者，局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）近日還公開表示，局裡八成都是保守的極右派。

審計報告因此要求洛縣警局應該在2023年4月前完成警察全面配置隨身攝影機，以利發生不當事件時能夠釐清事發過程。不過洛縣警局的回應卻相當強硬，稱他們正在對隨身攝影機的效能與合理性進行先期評估，如果真的過關，才會考慮是否全面配戴。

代理審計長Michael Tilden接受洛時訪問時指出，他們迄今發現的問題，足以顯示後面隱藏的問題更大，需要即刻介入。其中一個案例是，一名獄警對黑人年輕囚犯出言輕侮，稱他是個軟嫩的西瓜，還穿得跟娘們一樣，八成是基佬，但當事人最後只被罰了無薪停職。

其例之二，聖荷西警局員警在調處房東與租客糾紛時，明顯偏袒房客，稱越南裔房東跟竹竿一樣，牙齒黝黑，口音極重，最後將她關在警車後座，宣稱她好賭又勒索租客，直到鄰人願意出錢擔保，警察才肯放人。警局雖然判定存有種族歧視，但一名警員未受處份，另一名則停職40小時。

例子三，聖伯納汀諾兩名員警在處理交通事故時執法不當，原因是西裔的女性駕駛不願出示身分證明，警察沒有傳喚通譯，也不確定駕駛是否瞭解自己的權益，就逕自將她上銬，還將壓她的頭撞車柱。事後警局雖然認定執法過當，但認為與歧視無關。

審計報告舉出的獄警不當執法案例，其中一例嘲諷黑人囚犯娘娘腔。（加州審計長辦公室）
審計報告舉出的獄警不當執法案例，其中一例嘲諷黑人囚犯娘娘腔。（加州審計長辦公室）

5部門 17人發表偏頗言論

此外，審計報告指出，五個部門共有17名執法者在社交平台上發表偏頗言論，其中一例明顯羞辱變性人，另一則則以911事件當背景，詆毀穆斯林。審計報告雖然沒有發現有人實際參加極端組織，但是卻有至少六人表態支持極右團體，包括稱「驕傲男孩」為美西的英勇騎士，並認為「三趴黨」才是護國勇士。

然而，執法機構本身的缺失卻在於，就算知道這些事實，也因為組織僵化而無力導正，加深了民眾對執法單位的不信任。除了洛縣警局態度強硬外，其他四個單位都承認疏失，並願意改善。

種族歧視 加州 警察

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