南加華聯第十屆領導機構宣誓就職

南加華聯29日舉辦第十屆領導機構就職典禮。（記者張宏/攝影）

美國南加 州華人 社團聯合會29日舉辦第十屆領導機構就職典禮，主席團主席陳慧碧、理事會理事長郭頌、共同主席團主席林連連和監事會監事長趙林等人宣誓就職。

主席團主席陳慧碧表示，南加華聯經過17年的發展，九屆領導機構和全體成員社團的共同努力，現在已成為南加乃至全美重要和貢獻突出的華人社團之一。它體現在組織建設完善、會務發展健康、領導團結有力、活動開展多樣。

她說，目前南加華聯有會員社團170個，在南加華聯第九屆領導機構的指導協調下，在全體會員社團的共同努力，無論是在疫情中支援中國的抗疫行動和南加本地的防疫工作方面，還是在今年年初迎北京冬奧會的活動中，大家都是目標一致，團結協作，分頭行動，共同努力，最終圓滿地完成各項任務。同時南加華聯積極參與本地社區的各種活動，積極支持華人參政，表達華人心聲和維護利益。

南加華聯第十屆全體將為增進華僑華人的互相團結，建立和諧友愛的華人社團，維護華人華僑的切身利益繼續做出努力和貢獻。同時會積極參與南加州 的建設和發展，促進美中友好並造福兩國人民，弘揚和發展中華文化。

中國駐洛杉磯總領事館總領事張平表示， 南華聯秉承創會宗旨，為支援祖國抗疫捐款捐物，令人感動的場景歷歷在目。今年初的迎新春慶冬奧也展示了奉獻和僑團的團結精神。

活動現場來賓雲集，聯邦眾議員趙美心、中領館副總領事李春林、中領館僑務領事何明和路君燮、南加華聯榮譽主席團主席張素久、羅省中華總商會主席莊佩源、中華會館監事長蔡惠玲等人出席。