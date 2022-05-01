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物流業倉儲業壯大 美中物流總商會成立

記者楊青／工業市報導
美中物流總商會（USCLGCC）29日宣佈成立。中為創會會長張鐵流。（記者楊青攝影）
美中物流總商會（USCLGCC）29日宣佈成立。中為創會會長張鐵流。（記者楊青攝影）

由美中廣東總商會發起的美中物流總商會（U.S.-China Logistics General Chamber of Commerce，簡稱USCLGCC）29日宣告成立，得到南加州多個華資物流企業和業者積極響應，期望成爲推動美中兩地經貿發展和物流信息交流的橋樑和平臺。

參加當天的成立大會的單位有運德供應鏈、美國億通物流、凱勝國際集團、華美運輸集團、中美物流集團、傑大物流集團、深圳賽維時代、佳運國際物流、速運通集團等多家均物流運營和管理公司及相關企業的負責人和行業代表。

首任會長張鐵流在成立大會上表示，美中廣東總商會今年春節期間開始籌劃創辦，美中物流總商會3月8日在加州註冊登記正式啓動。世界經濟氣候和環境迅速改變，尤其在疫情期間和疫情之後，人們的生活形態和消費方式都出現巨大變化，疫情之前已日臻成熟的互聯網電商，在疫情期間更上層樓，帶動物流行業發展突飛猛進。南加州占據洛杉磯港和長堤港的地緣優勢，加上美中貿易的傳統紅利，電商數倍成長，物流業和倉儲業迅速壯大。他表示，物流總商會的成立，將提供美中企業家之間更好了解與發展平臺，讓兩國的商家和人民都得利。

疫情期間南加州華人物流業和倉儲業迅速壯大。（記者楊青／攝影）
疫情期間南加州華人物流業和倉儲業迅速壯大。（記者楊青／攝影）

美中物流總商會未來將注重中美之間跨境電商、跨境物流、及海外倉資源對接；提供國際法務、仲裁、勞工法及中美兩地會計師稅務等服務，引入行業先進領袖及相關行業傑出人才及企業，加深在物流行業資源上的基礎設施、物流軟硬件、產業基金、金融、商貿行業的深度合作。爲此商會將定期和不定期組織各類商業促進活動和業務交流，比如舉辦金融、稅務、法律、保險等講座；組織和參與美中之間的經貿交流活動，促進雙方相互了解。

疫情 加州 電商

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