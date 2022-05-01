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南加野外健行自保：避開響尾蛇、患病兔鳥、有害植物

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
南加野外健行，需要留意諸多自然及人為危害因素。（記者啟鉻／攝影）
南加野外健行，需要留意諸多自然及人為危害因素。（記者啟鉻／攝影）

眼下正值南加野花遍地，適合居民野外、山間健行的「探險」時節。專家建議野外健行者除了要避免跌倒、駕駛越野車發生危險等人為因素，還要注意一些自然危害因素，比如有毒植物、響尾蛇、壁蝨、熊及美洲獅，以及患病的鳥類和兔子。

自然危害因素中名列前茅的是響尾蛇（rattlesnakes），蛇毒液對任何野外健行者及隨行寵物狗都能構成危害，專家表示，響尾蛇經過冬眠期後，會在陽光下取暖，也會尋找食物。為此南加當地有生態公園自2019年開始啟動幫助野外健行者避免響尾蛇攻擊的安全計畫。專家稱，通常老鼠活動的地方，就有響尾蛇出沒，也可能發生健行者被咬傷。

另外一個危害因素是患病的鳥類和兔子。加州漁獵局環境科學家Krysta Rogers表示，遇到看起來生病或受傷的鳥類，健行者應該聯絡當地野生動物康復部門。鳥類生病或是因細菌或寄生蟲導致，在野外健行，為保護自己，應該與野生動物保持距離，並有良好的衛生習慣，比如洗手；也要留意避免穿過出現一些死兔子的地方，因為這些兔子死亡或是因出血病導致。

還有危害因素就是熊、美洲獅，在南加一些地方也都經常出現，健行者也或會遇到。專家說，熊、美洲獅通常害怕人類，若遭遇它們，採取大喊大叫的方法盡可能嚇退對方。建議健行者攜帶食物時，不要讓食物或其它氣味暴露在外。若發現有熊或美洲獅出沒，盡量保持距離。

璧蝨和危險植物也會對野外健行者造成傷害，比如一種西部的黑腿璧蝨可以導致Lyme疾病。建議健行者穿長袖襯衫，襯衫底部塞進褲子裡，將褲腳塞進鞋子或襪子裡，避免叮咬。

專家提醒，野外健行者進入南加克利夫蘭、天使及聖伯納汀諾國家森林時，可能遇到危害植物，包括毒橡樹及Poodle-dog 灌木。依照林務局說法，Poodle-dog灌木，有迷人薰衣草鐘形花朵，若觸摸會導致嚴重刺激。

還有一些人為導致的危害，往往對野外健行愛好者形成最大威脅。比如駕駛越野車、滑雪、攀岩，以及自殺等。最常見的的是不慎絆倒、跌跤及中暑。聯邦林務局提醒健行者備足飲用水，還有淨水藥片、手機、手電筒、急救物品、地圖（有時手機無信號），還有防火火柴等。同時在去一個目的地健行時，規劃時間、對當地環境充分暸解，並確保提前查看當地的天氣情況。

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