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聖谷東區重畫 州參議員換將

【洛杉磯訊】
核桃市副市長 伍立倫 (右起)、核桃市市議員 Linda Freedman、鑽石吧市副市長周柏華、 核桃市前市長蘇王秀蘭、工業市市長 Cory Moss、加州參議員阿丘利塔（Bob Archuleta）、加州財務長馬世雲、拉朋地市市長Charlie Klinakis。（讀者提供）
核桃市副市長 伍立倫 (右起)、核桃市市議員 Linda Freedman、鑽石吧市副市長周柏華、 核桃市前市長蘇王秀蘭、工業市市長 Cory Moss、加州參議員阿丘利塔（Bob Archuleta）、加州財務長馬世雲、拉朋地市市長Charlie Klinakis。（讀者提供）

去年選區重畫後，除了聯邦國會眾議員選區改變以外，加州參議員，眾議員也有新的選區，原本由州參議員紐曼（Josh Newman）代表的第29區的部分城市和縣屬地，包括華裔密集的鑽石吧市、核桃市、羅蘭岡、工業市、哈仙達岡、拉朋地（La Puente）和布瑞亞市（Brea）將變為第30選區，並由原來代表第32選區的參議員阿丘利塔（Bob Archuleta）接手。

為了更進一步了解新選區城市居民的需求，參議員阿丘利塔日前在核桃市前市長蘇王秀蘭引薦下，與他代表的新城市的民選官員、社區領袖，在工業市Pacific Palms酒店的早餐會上見面，並邀請加州財務長馬世雲 (Fiona Ma) 出席。

阿丘利塔指出，他身為州參議員，必須服務和代表全新的轄區。他將確保他代表的新的第30區，無論是工業市、核桃市、鑽石吧市還是布瑞亞市等，都不會被拋在後面。現在存在的問題之一是水源供應，必須真正節約，並確保照顧好大家使用的水的來源，所以也為水教育帶來經費。

「現在對孩子們來說最艱難的事，就是回到學校，因為他們已經兩年沒有見到他們的朋友了，所以我們需要輔導員，我們需要護士」。他說，這些就是學區需要當政者幫助的原因，提及也將確保選民所在地區擁有的老年人中心，以及公園等都蓬勃發展，一切都在運行當中。

在環境方面，他是參會能源小組委員會主席，將推動能源規畫，並使用氫燃料電池、天然氣、風能，以便在未來實現零排放目標。

他也強調可與企業合作拯救環境，讓加州變得更好，加州是世界第五大經濟體，必須維護它，必須讓人們回到加州。

當天出席的嘉賓尚有加州參議員紐曼、工業市市長Cory Moss、拉朋地市長Charlie Klinakis、鑽石吧副市長周柏華、核桃市副市長伍立倫、核桃市議員Linda Freedman、羅蘭學區教委陳正治等，以及各族裔的企業家，跟社區領袖等共100多人。

加州 參議員 核桃

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