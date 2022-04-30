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世華南加分會5月7日汽車遊行 挺台入WHA

本報記者／洛杉磯報導
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會 將在核桃市舉辦汽車遊行，支持台灣加入世界衛生大會。（本報記者／攝影）
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會 將在核桃市舉辦汽車遊行，支持台灣加入世界衛生大會。（本報記者／攝影）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會將於 5 月 7 日將在核桃市（Walnut City）舉辦汽車遊行，支持台灣加入世界衛生大會（WHA)。

時間是上午9時至11時，集合地點 Walnut City Hall，地址 21201 La Puente Road, Walnut, CA 91789。屆時 50 輛汽車組成的大車隊依序遊行，為時一小時，最後回到原集合地點。

世華總會陳阡蕙總會長呼籲全球海內外各分會，藉由不同方式，結合當地僑社，積極參與支持台灣進入WHA 活動。為響應總會長號召，世華總會副總會長陳玲華、大洛杉磯分會會長徐洸玲、南加州分會會長裴映棋共同組織了此次車隊遊行。

活動當天，南加州僑界將以車隊行動訴求「Taiwan Can Help」、「Let Taiwan Help」、「Taiwan is Helping」、台灣可以分享防疫成功經驗、台灣是全球防疫邁向復甦不可或缺的夥伴。主辦方表示，希望藉此次行動，表示海外僑胞共濟一心，爭取讓台灣早日加入 WHO、WHA 全球防疫機構，同時呼籲這些機構正視台灣2300萬人民的權益，共同捍衛世界地球村全人類的生命共同體。

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會 將在核桃市舉辦汽車遊行，支持台灣加入世界衛...
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會 將在核桃市舉辦汽車遊行，支持台灣加入世界衛生大會。（本報記者／攝影）

遊行 防疫 WHA

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