經文盃高球賽 喜迎疫後揮桿

比賽前參與者大合影。（記者啟鉻／攝影）

南加州中華民國 高爾夫球聯合會28日舉辦2022年度經文盃高爾夫球邀請賽。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程受邀參加並致辭。當天有近150名高爾夫球愛好者參與賽事，包括洛僑中心主任陳敏永、橙僑中心主任蔣翼鵬及部分僑務委員、僑務諮詢委員等。

比賽在洛杉磯縣惠提爾市的加州鄉村高爾夫球俱樂部舉行，此項賽事從創立至今已經有26年歷史。因新冠疫情，於前兩年只舉辦一次。現在疫情開始消退，重新開打，並舉行簡短的開幕儀式。

經文處副處長林暉程開球。（記者啟鉻／攝影）

經文處副處長林暉程表示，高球運動有益身心健康，是增進友誼的好工具。感謝南加 州中華民國高爾夫球聯合會舉辦年度經文盃賽事，還有10月間的國慶盃賽事，透過以球會友，增加與僑界互動的友誼，也希望借助僑界力量，拉近與主流社會的距離。

中華民國南加州高爾夫球聯誼會現任會長江瑞瀛表示，加州鄉村高爾夫俱樂部球場長度要比普通球場長一些，而且球場的草較高，所以為比賽增加難度，選擇在此比賽會更精彩。當天有近150名選手參加比賽，獎品還有中華航空公司的提供洛杉磯至台北來回機票。

參賽的僑務諮詢委員，也是南加州中華民國高爾夫球聯合會創會會長邱垂煌，也在開幕儀式上致辭。