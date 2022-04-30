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大專聯合校友會  5 / 8母親節園遊會

記者邵敏／艾爾蒙地報導
南加州中國大專院校聯合校友會，將於 5 月 8日舉辦母親節慶祝大會。（記者邵敏／攝影）
南加州中國大專院校聯合校友會，將於 5 月 8日舉辦母親節慶祝大會。（記者邵敏／攝影）

母親節即將來臨，南加州中國大專院校聯合校友會將於 5 月 8日（周日），在洛杉磯華僑文教中心舉辦2022年母親節慶祝大會。

這是聯合校友會舉辦的第35屆母親節慶祝大會，活動自當天上午11時至下午5時。當天將表揚多位好母親、好岳母、好婆婆，同時舉行一年一度的「君子近庖廚」比賽，以及母親節兒童賀卡設計繪畫比賽頒獎典禮。

 會長陳啟志表示，母親節活動是大專院校聯合校友會每年最重要的活動項目之一，「今年的活動由多個單元組成，最重要的就是表彰天下的好母親，其中一位102歲的母親是表彰大會的亮點。」

當天活動將推薦表揚二十餘位女性，她們皆為年滿70歲以上的好母親、好岳母及好婆婆；或育有殘障子女的女性；或有特殊緣由可資表揚的女性。

這是後疫情時代校友會舉辦的第一次母親節活動。陳啟志說，與往年相比，今年參加的人數可能會少一些，因為仍有疫情的考慮，他強烈建議大家參加活動時戴口罩，「活動當天有很多老人在場，我們在保護自身的同時，更要保護這些年長的母親。」

除表彰母親外，第21屆「君子近庖廚」烹飪比賽同日舉行，屆時主流人士、民選官員及社區領袖將展示烹飪實力。此外，大專聯合校友會合唱團、知名舞團也將奉上精彩的表演。主辦方歡迎社區大眾參與，共度一個溫馨愉快的母親節。

南加州中國大專院校聯合校友會，將於 5 月 8日舉辦母親節慶祝大會。（記者邵敏／...
南加州中國大專院校聯合校友會，將於 5 月 8日舉辦母親節慶祝大會。（記者邵敏／攝影）

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