我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

橙縣僑團 聲援台灣參加世界衛生大會

【聖塔安那市訊】
橙縣十大僑團代表聲援台灣以觀察員參加世界衛生大會。(本報記者/攝影）
橙縣十大僑團代表聲援台灣以觀察員參加世界衛生大會。(本報記者/攝影）

橙縣十大僑團代表29日公開聲援美國國會通過支持台灣參加世界衛生大會（WHA)的提案，並以「健康平權」(Health for All)及「台灣能幫忙」(Taiwan Can Help)兩大訴求，呼籲全球各地友人在世界衛生大會召開前夕，協助爭取恢復台灣以觀察員身分與會。

柑縣台灣醫師及牙醫師公會創會會長楊熾勳，代表出席各僑團提出兩種訴求及三項呼籲，他強調，台灣居民爭取加入世衛組織，是保障基本的健康權益，對維護全世界人民的健康是必須且必要的。

北美洲台灣人醫師協會基金會董事長許正雄，為了聲援台灣加入世界衛生組織，曾四度前往日內瓦，在世界衛生大會會場外表達訴求，明年將再度率團前往日內瓦，為台灣人的健康權益發聲。

橙縣十大僑團聲援台灣參加世界衛生大會活動，結合線上與現場方式進行，會中並播放南加州國會議員金映玉在國會支持台灣參加世界衛生大會的發言影片。

發起聲援台灣參加世界衛生大會的僑團包括：柑縣台灣醫師及牙醫師公會、北美洲台灣人醫師協會基金會、台灣人公共事務會柑縣分會、柑縣台美公民協會、柑縣台美商會、柑縣台灣同郷會、橙縣華人獅子會、橙縣華人商會、橙縣僑界急難救助協會及海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣分會。到場參與聲援活動的有僑界代表張德芝、張珮鑾、謝家澍、許正雄、楊熾勳、許清松、傅家康、林翠雲、黃河芬、游弘、張欣珠、呂眾英、葉昭伶、曾昭華、陳景星、吳正中、陳鳳桃、潘美弘、蘇國雄、商夏惠、官振洋、呂兆鎧、楊博盛等人。

橙縣 華人 加州

上一則

世界晚報╱蓄謀已久 14歲少年認姦殺10歲女童

下一則

張峰 紐約人壽500多位優秀經理中的狀元

延伸閱讀

社區治安人人有責組織 表揚核桃鑽石吧分局警官

社區治安人人有責組織 表揚核桃鑽石吧分局警官
橙縣爾灣警局公布三屍案死者姓名 為夫妻和自閉症兒子

橙縣爾灣警局公布三屍案死者姓名 為夫妻和自閉症兒子
眾議院通過提案 挺台恢復世衛觀察員

眾議院通過提案 挺台恢復世衛觀察員
橙縣5月第一周定為台美傳統周 肯定台灣移民貢獻

橙縣5月第一周定為台美傳統周 肯定台灣移民貢獻
FASCA橙縣分會手繪慈善彩蛋 慶祝僑委會90歲生日

FASCA橙縣分會手繪慈善彩蛋 慶祝僑委會90歲生日
南加最貴的縣 橙縣房價中位數躍居102萬

南加最貴的縣 橙縣房價中位數躍居102萬

熱門新聞

【變臉人】換20身份強撩華女，觸霉頭竟也絲毫不慌反變【霸道總裁】。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱「殺豬盤」逼近年輕族 換20身份强撩華女

2022-04-22 14:32
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（個人臉書）

南加華裔按摩師涉醫保欺詐 獲刑70個月退款130萬元

2022-04-22 14:52
Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

2022-04-27 19:19
复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

2022-04-27 13:57
聖瑪利諾一處房屋，掛牌價295萬，短短兩周左右就加價100萬成交。（地產網站圖片）

房市熱度不退 利率站上5% 買家還猛加價搶房

2022-04-22 02:15
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

2022-04-29 02:20

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員