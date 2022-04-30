橙縣僑團 聲援台灣參加世界衛生大會
橙縣十大僑團代表29日公開聲援美國國會通過支持台灣參加世界衛生大會（WHA)的提案，並以「健康平權」(Health for All)及「台灣能幫忙」(Taiwan Can Help)兩大訴求，呼籲全球各地友人在世界衛生大會召開前夕，協助爭取恢復台灣以觀察員身分與會。
柑縣台灣醫師及牙醫師公會創會會長楊熾勳，代表出席各僑團提出兩種訴求及三項呼籲，他強調，台灣居民爭取加入世衛組織，是保障基本的健康權益，對維護全世界人民的健康是必須且必要的。
北美洲台灣人醫師協會基金會董事長許正雄，為了聲援台灣加入世界衛生組織，曾四度前往日內瓦，在世界衛生大會會場外表達訴求，明年將再度率團前往日內瓦，為台灣人的健康權益發聲。
橙縣十大僑團聲援台灣參加世界衛生大會活動，結合線上與現場方式進行，會中並播放南加州國會議員金映玉在國會支持台灣參加世界衛生大會的發言影片。
發起聲援台灣參加世界衛生大會的僑團包括：柑縣台灣醫師及牙醫師公會、北美洲台灣人醫師協會基金會、台灣人公共事務會柑縣分會、柑縣台美公民協會、柑縣台美商會、柑縣台灣同郷會、橙縣華人獅子會、橙縣華人商會、橙縣僑界急難救助協會及海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣分會。到場參與聲援活動的有僑界代表張德芝、張珮鑾、謝家澍、許正雄、楊熾勳、許清松、傅家康、林翠雲、黃河芬、游弘、張欣珠、呂眾英、葉昭伶、曾昭華、陳景星、吳正中、陳鳳桃、潘美弘、蘇國雄、商夏惠、官振洋、呂兆鎧、楊博盛等人。
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