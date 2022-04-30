橙縣僑團 聲援台灣參加世界衛生大會

橙縣十大僑團代表聲援台灣以觀察員參加世界衛生大會。(本報記者/攝影）

橙縣 十大僑團代表29日公開聲援美國國會通過支持台灣參加世界衛生大會（WHA)的提案，並以「健康平權」(Health for All)及「台灣能幫忙」(Taiwan Can Help)兩大訴求，呼籲全球各地友人在世界衛生大會召開前夕，協助爭取恢復台灣以觀察員身分與會。

柑縣台灣醫師及牙醫師公會創會會長楊熾勳，代表出席各僑團提出兩種訴求及三項呼籲，他強調，台灣居民爭取加入世衛組織，是保障基本的健康權益，對維護全世界人民的健康是必須且必要的。

北美洲台灣人醫師協會基金會董事長許正雄，為了聲援台灣加入世界衛生組織，曾四度前往日內瓦，在世界衛生大會會場外表達訴求，明年將再度率團前往日內瓦，為台灣人的健康權益發聲。

橙縣十大僑團聲援台灣參加世界衛生大會活動，結合線上與現場方式進行，會中並播放南加州 國會議員金映玉在國會支持台灣參加世界衛生大會的發言影片。

發起聲援台灣參加世界衛生大會的僑團包括：柑縣台灣醫師及牙醫師公會、北美洲台灣人醫師協會基金會、台灣人公共事務會柑縣分會、柑縣台美公民協會、柑縣台美商會、柑縣台灣同郷會、橙縣華人 獅子會、橙縣華人商會、橙縣僑界急難救助協會及海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣分會。到場參與聲援活動的有僑界代表張德芝、張珮鑾、謝家澍、許正雄、楊熾勳、許清松、傅家康、林翠雲、黃河芬、游弘、張欣珠、呂眾英、葉昭伶、曾昭華、陳景星、吳正中、陳鳳桃、潘美弘、蘇國雄、商夏惠、官振洋、呂兆鎧、楊博盛等人。