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第45選區 陳介飛、朴銀珠 大打種族歧視與抹紅戰

記者秦祖意╱綜合報導
華裔候選人陳介飛（中）最近和對手掀起了口水戰，其中包括了譴責對手種族主義、性別歧視和抹紅的指控。(陳介飛競選官網)
華裔候選人陳介飛（中）最近和對手掀起了口水戰，其中包括了譴責對手種族主義、性別歧視和抹紅的指控。(陳介飛競選官網)

去年新畫的南加州第45選區迎來期中選舉6月7日初選，兩位參選人分別為共和黨韓裔女國會議員朴銀珠(Michelle Steel)，以及華裔社區學院理事陳介飛 (Jay Chen)，他們最近爆發的口水戰，涉及譴責對手種族歧視、性別歧視和政治抹紅，受到了兩黨和選民的注意。

現任眾議員朴銀珠（Michelle Steel）是韓裔移民，她指責民主黨對手陳介飛（Jay Chen）嘲笑她的口音。台灣移民之子陳介飛則以一篇題為「我沒有嘲笑朴銀珠的口音」的專欄回應。朴銀珠也說曾經是美國海軍情報人員的陳介飛，對中共專制政權有認同，而陳介飛則反擊稱她是在「抹紅」。

朴銀珠指責陳介飛嘲笑她的口音，起因是在一位選民詢問陳介飛，民主黨策畫他和朴銀珠的選舉辯論，這名選民也評論說朴銀珠是一個「不會說話」的「糟糕的演講者」。陳介飛回答說：是的，她前幾天參加了另一場市政論壇，但很難理解，需要一個翻譯才能來弄清楚她在說什麼。她說得越多，對我們就越好。我很想讓她參與辯論。她是會拒絕的。」

根據專門研究美國選民信息的諮詢公司政治數據情報公司Political Data Intelligence的數據顯示，該選區三分之一的登記選民是亞裔。越南裔選民占選民的16%以上；韓裔則占5%。選民中也有華人、菲律賓人、日本人和印度人。

儘管政治分歧很普遍，但很少有人能回憶起亞裔候選人之間互相會有種族議題的攻擊。研究亞裔選民和候選人的加州大學河濱分校政治學教授 Karthick Ramakrishnan 說，「我們在各地的政治領域都看到了這類攻擊，在橙縣也會發生。這種攻擊通常發生在不同族裔的候選人之間。 這是我第一次看到兩名亞裔候選人之間出現種族歧視攻擊。」

近年來，該地區的政治發生了巨大變化。之前被視為保守派堡壘的橙縣在2016年和2020年都投票支持民主黨總統候選人。

陳介飛是聖安東尼山社區大學理事會主席和前哈岡學區教委，他於2012 年競選國會議員失敗。這位44歲的競選人在2018年因為民主黨擔心選票分裂而退出了國會競選。

66 歲的朴銀珠在2020年當選第48區眾議院議員。她之前曾在橙縣縣政委員會(Orange County Board of Supervisors)任職。兩位競選人都不住在第45選區。陳介飛住在哈仙達岡，而朴銀珠則住在海豹灘（Seal Beach）。

新選區可將越南裔、華裔、韓裔和印裔居民聯繫在一起，讓這些選民在美國眾議院擁有更強大的發言權。該選區覆蓋的地區包括洛杉磯和橙縣的部分地區。

亞裔候選人朴銀珠（中）同對手掀起了口水戰，其中包括了譴責對手種族主義、性別歧視和...
亞裔候選人朴銀珠（中）同對手掀起了口水戰，其中包括了譴責對手種族主義、性別歧視和抹紅的指控。(朴銀珠競選官網)

種族歧視 韓裔 亞裔

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